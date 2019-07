Un Posto al Sole Anticipazioni 3 luglio 2019: Nuova vita per Diego e Guido

Anticipazioni TV

Diego e Guido danno un colpo di spugna al passato e affrontano una nuova vita, lontana dai tormenti. Leonardo rivela a Serena un particolare inquietante.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 3 luglio 2019, Leonardo è sempre più misterioso mentre Diego vuole togliersi dalla testa Beatrice e si butta sul lavoro. La Lucenti invece inizierà a sentire il peso della sua insoddisfacente vita sentimentale. Guido invece è pronto per partire con Mariella e Lorenzo. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Il mistero di Leonardo si infittisce nella puntata di Un Posto al Sole del 3 luglio 2019

Serena e Leonardo stanno trascorrendo diverso tempo insieme dopo la partenza di Filippo per Londra. Il mistero sul giovane, creduto essere Tommaso, sta diventando sempre più fitto e la Cirillo verrà a scoprire un particolare scioccante su di lui, che la porterà ad allontanarsi. Cosa nasconde Leonardo ma soprattutto, cosa lo spinge a rivelare i suoi segreti a Serena? Intanto Beatrice fa i conti con le sue bugie. La Lucenti sembra infatti essere stanca di tenere nascosta la sua relazione ma il suo compagno è un uomo sposato.

Una nuova vita per Diego e Guido

Diego, grazie ai consigli di Raffaele, sta tornando piano piano a riprendere in mano la sua vita e ad abbandonare l'ossessione per Beatrice. La nuova relazione della Lucenti ha tormentato il Giordano per tanto tempo ma - intenzionato a dare un colpo di spugna al passato - il ragazzo si dedica anima e corpo al suo lavoro. Avrà davvero superato questo momento? Guido invece, superate le difficoltà e ormai riabituatosi al mestiere di padre, è pronto per partire con Mariella e Lorenzo.

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45