Un Posto al Sole Anticipazioni 3 giugno 2021: Scintille tra Marina e Roberto! È di nuovo passione?

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 3 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, tra Marina e Roberto ci sono scintille! È tornata la passione tra i due?

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 3 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Silvia le sta tentando tutte per evitare che il suo matrimonio con Michele naufraghi da un momento all'altro ma il Saviani non riesce proprio a capire che la compagna ha bisogno di attenzioni. Ai Cantieri invece ritorna e cresce la sintonia tra Marina e Roberto. I due sembrano tornare ai vecchi tempi e ora che sono uniti dal comune desiderio di salvare l'azienda, nessuno sembra poterli fermare. Intanto Lara e Pietro continuano a tramare alle spalle di Ferri e anche tra loro pare esserci molto più di una semplice alleanza. Raffaele è ancora ignaro di essere spiato da un drone ma ha capito che Renato sta tramando qualcosa contro di lui e intende scoprire di cosa si tratta.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia e Michele sempre più distanti

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le cose a casa Saviani-Graziani non sono ancora destinate a trovare una soluzione. Silvia sta cercando in tutti i modi di salvare il suo matrimonio con Michele e non cedere alle dolci lusinghe di Giancarlo, sempre più carino e disponibile nei suoi confronti. Ma il giornalista sembra essere sordo alle richieste della moglie e pare proprio non rendersi conto del grave rischio che sta correndo: perdere la sua compagna. Silvia è sempre più delusa e amareggiata dall'atteggiamento dello speaker, che si è ormai chiuso in se stesso a crogiolarsi nei suoi insuccessi lavorativi. Troveranno una soluzione prima che sia troppo tardi?

Scintille tra Marina e Roberto! È di nuovo passione? Ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole del 3 giugno 2021

Marina è tornata ai Cantieri e ha già una strategia per riprendere in mano le redini dell'azienda e impedire che Abbate porti a termine la trattativa per la vendita dei terreni. L'arrivo della Giordano a Napoli ha ridato forza a Roberto. Il Ferri stava per gettare la spugna, convinto di non avere più chance di fermare Pietro e sicuro di averle provate tutte con lui. Avere Marina al suo fianco è una benedizione e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che tra il manager e la sua ex compagna, sembra scoccare di nuovo la scintilla. Pare di essere tornati ai vecchi tempi, quando entrambi avevano in mano la leadership indiscussa dei Flegrei e quando il loro amore avrebbe resistito a tutto e tutti. E sarà anche ora così? Tra loro è ancora passione?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara e Pietro pericolosamente alleati

Il ritorno di Marina ha messo Lara completamente in un angolo. La Martinelli ha perso terreno nei confronti della Giordano e per non perdere completamente tutto il suo appeal su Roberto e sui Cantieri, la donna ha deciso di agire diversamente e fare il doppio gioco. Lara si è alleata con Pietro, nella speranza di riuscire ad annientare la sua rivale. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che tra Lara e Pietro Abbate sembra esserci ben più di un semplice accordo lavorativo... tra i due sta nascendo qualcosa! Intanto Raffaele, ignaro di essere osservato dal drone di Renato e Jimmy, cerca di scoprire cosa abbia in mente il Poggi contro di lui!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 31 maggio al 4 giugno 2021.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.