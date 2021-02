Un Posto al Sole Anticipazioni 3 febbraio 2021: Silvia in crisi per un'inaspettata proposta...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 3 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Michele e Silvia sono di nuovo l'uno contro l'altra. Silvia riceve un'inaspettata proposta che rischia di rendere ancora più difficili i rapporti con il compagno. Intanto ai Cantieri, Lara comincia a combinare guai. La Martinelli dimostra di essere troppo intraprendente sul lavoro e indispettisce sia Roberto che gli operai dei Flegrei. Bice sprona suo fratello Salvatore a indagare sull'atteggiamento sospetto di Bruno.

Silvia in crisi per un'inaspettata proposta nella puntata di Un Posto al Sole del 3 febbraio 2021

Niko ha tradito l'amicizia con Michele e Silvia, accettando di essere l'avvocato difensore di Emil, l'uomo riconosciuto come l'aggressore dei Saviani. Tra Michele e sua moglie, a causa di questa situazione sempre più difficile, è tornata la tensione. La Graziani non riesce a dimenticare quello che è successo e in parte continua ad accusare il compagno di non essere stato in grado di proteggerla. E le cose sono destinate a prendere una piega ancora più drammatica. Silvia verrà sconvolta infatti da un'inaspettata proposta, che potrebbe mettere ancora più a rischio il suo legame con il Saviani. Di cosa si tratterà? C'entrerà per caso Chiara, sempre più interessata alla storia del suo collega e di Silvia?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara contro Roberto

Lara vuole vendetta e intende cancellare anche il più piccolo ricordo di Marina dalla mente di Roberto. Ora che è riuscita a liberarsi della Giordano e a mettere mano ai Cantieri, non vuole lasciarsi sfuggire alcuna occasione per ribadire di essere l'unica donna a tenere in pugno il Ferri. Peccato però che la sua intraprendenza sul lavoro rischi di metterla contro Roberto e contro i loro operai. Lara si sta mettendo nei guai, indispettendo il suo compagno e creando una vera e propria baraonda ai Flegrei. Chissà che, dopo questi inattesi risvolti, lo spregevole manager non capisca di aver fatto un terribile sbaglio a spingere Marina ad allontanarsi da Napoli.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Bice sprona Salvatore a indagare su Bruno

Le Trame di Un Posto al Sole di questa settimana, sono rallegrate dalla storia d'amore tra Bruno e Salvatore. L'affascinante dottor Sarti è sempre più misterioso e non si capisce ancora bene cosa provi per il buon Cerruti. Qualunque siano i suoi sentimenti, è indubbio che Cerri se ne sia invaghito. Ma alcuni comportamenti del medico mettono in guardia Bice. La donna, dopo l'ennesimo invito a casa di Bruno, spinge il fratello a vederci finalmente chiaro in questa faccenda. Siamo sicuri che ne vedremo delle belle!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.