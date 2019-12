Un Posto al Sole Anticipazioni 3 dicembre 2019: Super Alex alla riscossa, ecco cosa farà la Parisi

Anticipazioni TV

Alex ha deciso di dare un'altra opportunità a Vittorio e di non farsi mai più travolgere dai suoi problemi famigliari.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di martedì 3 dicembre 2019, Alex è decisa a riprendere in mano la sua vita e a non lasciarsi mai più condizionare né da sua madre né da suo padre. Alberto invece deve arginare un'emergenza ai cantieri ma presto si troverà ad affrontare problemi ben più grossi. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Super Alex alla riscossa in questa puntata di Un Posto al Sole del 3 dicembre 2019

Vittorio ha colto nel segno e con la sua serenata ha ricucito il suo rapporto con Alex. I due ragazzi sono tornati finalmente insieme ma ora per la Parisi si apre un altro capitolo: quello del coraggio. Sì perché, spinta dal Del Bue, la ragazza ha deciso di mettere se stessa al primo posto e di lasciare che i problemi della sua famiglia, non la schiaccino più con responsabilità che non le appartengono. Stessa cosa varrà anche per la piccola Mia, troppe volte costretta a una vita disordinata. Riuscirà “super Alex” a non farsi più condizionare né da sua madre né da Carla?

Un Posto al Sole: Alberto nei guai

La cattiva gestione dei Cantieri sta costando caro a Alberto, che fatica a riconquistarsi la fiducia della Giordano. Il Palladini è con le spalle al muro; Clara si è rifiutata di concedersi a Cipriani e ora l'imprenditore non ha nessuna intenzione di aiutare l'amico. A complicare le cose ci si mette un'emergenza scoppiata ai Cantieri e Marina che vuole la sistemi al più presto. Per Alberto questo è solo l'inizio...problemi ben più gravi l'attendono. Bianca intanto continua a sentirsi in ansia per la scuola e stavolta Angela e Franco prenderanno una decisione secca in proposito.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.