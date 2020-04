Un Posto al Sole Anticipazioni 3 aprile 2020: Terremoto ai Cantieri! Filippo e Roberto in lite

Anticipazioni TV

Filippo e Roberto hanno un duro scontro che potrebbe mettere a rischio la loro quiete familiare. Mariano Tregara intanto ha nuovi piani ma Niko e Susanna sono agguerriti.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata di domani – venerdì 3 ottobre 2020 – rivelano che Niko e Susanna fanno di tutto per aiutare Nicotera e cercano di convincere Avella a collaborare con la giustizia. Eugenio intanto vorrebbe riportare la pace in famiglia ma Viola è sempre più in ansia. Mariano Tregara, nel frattempo, ha altri terribili piani in mente e potrebbe andarci di mezzo anche Alberto. Serena fa i conti con la solitudine mentre Filippo e Roberto discutono duramente su una questione di lavoro. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Niko e Susanna sempre più agguerriti in questa puntata di Un Posto al Sole del 3 ottobre 2020

Eugenio ha trovato dei validi alleati. Niko e Susanna si sta rivelando dei grandi amici oltre che un valido supporto per il Nicotera. I due ragazzi infatti stanno facendo tutto quanto il loro potere, per convincere Avella a collaborare con la giustizia. Eugenio intanto vorrebbe riportare la pace al serenità in famiglia. Viola, dopo aver scoperto il pericolo che corre la sua famiglia, non riesce a tranquillizzarsi.

Un Posto al Sole anticipazioni: Mariano Tregara sempre più pericoloso

Il clan dei Tregara diventa ogni giorno più pericoloso. La vita di Eugenio è seriamente in pericolo così come quella di Alberto, invischiato – suo malgrado – nelle faccende dei malavitosi. Mariano Tregara ha dei nuovi progetti in mente e il Palladini potrebbe rischiare davvero grosso. Intanto ai Cantieri c'è tensione. Filippo e Roberto hanno un duro scontro sul lavoro e la loro incomprensione potrebbe far vacillare anche la quieta famigliare, conquistata duramente in questi anni. Intanto Serena, dopo la proposta di Leonardo, si sente sempre più confusa. La Cirillo si trova a fare i conti con la solitudine a cui le sue scelte l'hanno portata.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.