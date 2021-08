Un Posto al Sole Anticipazioni 3 agosto 2021: una donna legata al passato di Fabrizio, mette in crisi Marina!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 3 agosto 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, un inaspettato ritorno dal passato metterà seriamente in crisi la relazione tra Fabrizio e Marina. La Giordano si sentirà profondamente tradita dal fidanzato!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 3 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Samuel lascia il palazzo deluso da Speranza e dai suoi amici più cari. Patrizio fa di tutto per aiutare Vittorio a capire cosa vuole in amore. Mentre i rapporti con Marina si fanno sempre più difficili, una donna del - passato si riaffaccia nella vita di Fabrizio. Jimmy è alle prese con la sua prima "cotta" per Cristina, la figlia di Roberto Ferri.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel dice addio a Palazzo Palladini, Vittorio ha campo libero!

Speranza era nel panico, non sapeva proprio chi scegliere tra Samuel e Vittorio: i due sono molto diversi l'uno dall'altro e l'Altieri sembrava attratta da entrambi. Dopo il fallimento della cena organizzata dal Piccirillo però, purtroppo finita in catastrofiche, Speranza non pare avere più dubbi: la sua scelta è decisamente Vittorio!Ormai perse le speranze di poterla conquistare duque, l'aiuto chef si accinge a lasciare Palazzo Palladini e a dire addio ai suoi sogni d'amore. Attenzione però, Il Del Bue potrebbe nascondere qualche sorpresa non troppo piacevole: Vittorio si riavvicinerà a una vecchia e insana abitudine!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Patrizio cerca di aiutare Vittorio a fare chiarezza nella sua mente e nel suo cuore

Vittorio è ancora molto confuso su quello che vuole dalla vita e anche su l'interesse che prova per Speranza. Tra loro non c'è stato ancora nulla di "compromettente", ma di certo la giovane non gli è indifferente. Consapevole della difficoltà del Del Bue, Patrizio, suo fidato amico e coinquilino, si impegnerà per aiutarlo a fare una scelta. Nonostante infatti le mille difficoltà legate alla relazione con Clara, madre single dopo la rottura con il vendicativo Alberto Palladini, il Giordano si prodigherà per supportare l'amico e spingerlo a fare chiarezza nella sua mente e nel suo cuore.

Fabrizio accetta l'aiuto della sua Ex Giorgia, Marina è gelosa e il loro rapporto in crisi! Nella Puntata del 3 agosto 2021

Grazie alla fruttuosa collaborazione tra i due ex amanti Roberto e Marina, i Cantieri Flegrei non sono più a rischio imminente di chiusura o vendita. Fabrizio però, consapevole dell'interesse ancora vivo del Ferri per la sua compagna, guarda con sospetto alla nuova intesa tra l'uomo e la sua fidanzata. A rendere più cocente la gelosia, è stato un recente affettuoso abbraccio, spiato di nascosto dal Rosati, tra i due Boss dei cantieri. E' per questo che Fabrizio, nonostante la gravi crisi economica attraversata dal pastificio, non ha accettato l’aiuto di Marina! Anticipazioni riguardanti la puntata in onda il 3 agosto, rivelano che, la comparsa di un quarto incomodo metterà seriamente in crisi la relazione della coppia. Giorgia, ex fidanzata del Rosato, tornerà a lavorare al fianco della sua vecchia fiamma per salvare l'azienda. Marina si sentirà profondamente Tradita!

Scopri le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 2 al 6 agosto 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.