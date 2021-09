Un Posto al Sole Anticipazioni 29 settembre 2021: Franco sconvolto! Ha scoperto un inquietante indizio...

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 29 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Niko ha proseguito con le sue indagini e ha deciso di seguire la pista di Manlio. Il Poggi, faccia a faccia con Pasquale, lo costringe a raccontargli tutto quello che è successo tra lui e Susanna, senza tralasciare alcun dettaglio. Proseguono le ricerche anche di Franco. I sospetti del Boschi cominciano a portare a un altro possibile indiziato e stavolta si tratta di una persona davvero inquietante. Serena ha cercato l'aiuto di Marina e ora, seppur con qualche remora, tenta di mettere in pratica i consigli della Giordano. Irene invece, per distrarsi dai problemi del padre, si dedica agli scacchi e sembra appassionarsi sempre più. Guido intanto bolle di gelosia. Mariella sembra infatti intrigata da Alberto e questa situazione lo spingerà a fare qualche affermazione incauta, di cui dovrà pentirsi.

Franco sconvolto! Ha scoperto un inquietante indizio in Un Posto al Sole Anticipazioni 29 settembre 2021

Dopo la telefonata di Picardi, Niko indaga sulla pista indicata da Manlio. Il Poggi non sa se credere o meno alle parole del colonnello ma non vuole lasciare intentato alcun tentativo di far luce su questa intricata faccenda. In ballo non c'è solo la vita di Susanna ma anche quella di suo padre Renato, accusato ingiustamente di essere il principale sospettato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il giovane avvocato metterà sotto torchio Pasquale. Niko lo spingerà a raccontargli tutto ma proprio tutto quello che è successo tra lui e Susanna. Non dovrà dimenticare alcun dettaglio. Ma mentre il figlio di Giulia tenterà di ottenere ulteriori informazioni su quella terribile notte, Franco arriverà a fare una scoperta preoccupante. I sospetti del Boschi sembrano infatti portare a un altro indiziato, molto inquietante. Non si tratta né di Mauro né di Pasquale ma di un altro uomo – o donna? - che sembrerà essere il vero aggressore della povera avvocatessa, ancora in coma.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Serena mette in pratica i consigli di Marina

Serena ha il morale a terra. Filippo non riesce a dimenticare Viviana e continua a mandarle messaggi. Il loro matrimonio è in crisi e stavolta sembra che la distanza sia incolmabile. La Cirillo ha chiesto aiuto a Marina che, con la sua esperienza, ha tentato di rassicurarla e di darle alcuni consigli. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Serena, sebbene con una certa difficoltà, cercherà di metterli in pratica. Ma con quali risultati. Intanto Irene, desiderosa di distrarsi, sembra appassionarsi agli scacchi. Riuscirà almeno lei a farsi ricordare da suo padre? Purtroppo gli spoiler non ci rivelano ancora niente in merito. Sappiamo solo che la soluzione è ancora molto ma molto lontana.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido geloso di Alberto

Mariella ha quasi convinto Guido a lasciarsi aiutare da Alberto. I coniugi Del Bue si sono trovati a chiedere un risarcimento ma la cifra offerta dalla banca non è soddisfacente. Per questo l'Altieri ha chiesto l'intervento del Palladini. L'avvocato è riuscito a garantire ai due una cifra ben più alta ma Guido non riesce ancora a fidarsi del suo vicino di casa. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano inoltre che il vigile comincerà a infastidirsi – e non poco – delle attenzioni che sua moglie rivolge ad Alberto e ne sarà molto geloso. Questo lo porterà a lanciarsi in incaute affermazioni per cui dovrà pagare pegno.

