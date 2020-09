Un Posto Al Sole Anticipazioni 29 settembre 2020: Roberto contro Fabrizio, la sfida è solo all'inizio

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 29 settembre 2020, Roberto cerca di convincere Marina ad aprire gli occhi su Fabrizio mentre Serena è in preda allo sconforto.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata di martedì 29 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Serena ha confessato a Leonardo di essere incita e, sotto pressione, vivrà un momento di profondo sconforto. Roberto intanto cerca di aprire gli occhi a Marina e a convincerla a lasciar perdere Fabrizio. Max Peluso intanto cerca di mettere in difficoltà Patrizio.

Serena sta soffrendo in questa puntata di Un Posto al Sole del 29 settembre 2020

Serena ha scoperto di essere incinta. Non potendo nascondere a lungo questo suo segreto, la Cirillo lo ha confessato a Leonardo. I due sono davanti a un bivio: affrontare insieme questo momento o separarsi? Ma quello che principalmente tormenta Serena è come reagirà Filippo a questa novità. La ragazza è molto spaventata che il suo ex marito, che non ha nascosto l'astio nei suoi confronti, possa fare qualcosa di terribile. Sempre più sotto pressione vivrà un momento di profondo sconforto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto contro Fabrizio, la sfida è solo all'inizio

Roberto non ha mai nascosto di non volere Fabrizio accanto a Marina. Ora, deciso ad allontanare il Rosato dalla Giordano, si è alleato con Lara. Il Ferri e la Martinelli vogliono distruggere i Cantieri. Desiderano portarli a un punto di non ritorno tale che Marina e Fabrizio cederanno e forse, si spera, si lasceranno. Lara sembra avere un conto in sospeso con Fabrizio e chissà cosa nasconde la seducente nuova arrivata.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Peluso vs Patrizio

Al Vulcano la situazione si fa tesa per il povero Patrizio. Il giovane chef vuole a tutti i costi fare bella figura ma rischia di subire un vero e proprio ammutinamento nella sua cucina. Samuel è infatti costretto a ritmi sempre più serrati e a turni extra e comincia a stancarsi. Max Peluso, come la prima volta, rincara la dose e cercherà di mettere in difficoltà il Giordano. Che Patrizio si accorga dei suoi errori prima di combinare un disastro?

​Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 28 settembre al 2 ottobre 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.