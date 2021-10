Un Posto al Sole Anticipazioni 29 ottobre 2021: Renato finalmente libero ma Mattia è ancora pericoloso!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 29 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, cadono le accuse contro Renato ma Mattia è ancora a piede libero ed è pericoloso!

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 29 ottobre 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, cadono finalmente tutti i sospetti su Renato. Il Poggi è libero da ogni accusa ma purtroppo Mattia, il vero responsabile, è ancora in circolazione. Il ragazzo è molto pericoloso e qualcun'altra potrebbe finire tra le sue grinfie. Intanto Alberto punzecchia Patrizio. Il Palladini, convinto che il battesimo di Federico riunirà lui e Clara, provoca costantemente il Giordano mentre Guido e Mariella, scoperto che Speranza vuole lasciare Veterinaria, cercheranno di farle cambiare idea.

Renato finalmente libero ma Mattia è ancora pericoloso in Un Posto al Sole Anticipazioni 29 ottobre 2021

Dopo il risveglio di Susanna, per Renato le cose si stanno mettendo nel verso giusto. La Polizia ha deciso di far cadere ogni accusa su di lui. Il Poggi è innocente ed è giusto che sia libero di riprendere il normale corso della sua vita. Ma il vero responsabile dell'aggressione della Picardi, Mattia, è ancora in circolazione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole sono molto preoccupanti. Il ragazzo infatti sembra aver ormai perso il controllo e potrebbe diventare pericoloso per qualcun’altra. Abbiamo infatti visto come abbia preso di mira Rossella. Si teme che la Graziani possa essere la sua prossima vittima. Ma sarà davvero così?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto provoca Patrizio

Alberto è convinto che Clara sarà di nuovo sua. Dopo aver risolto i dissidi sul battesimo di Federico, il Palladini è certo che la Curcio cadrà ai suoi piedi. L'atmosfera famigliare che si creerà in chiesa non potrà certamente lasciare la ragazza indifferente. Il piccolo Fede ha bisogno della sua mamma e del suo papà e non di un “surrogato” di padre come Patrizio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Alberto comincerà anzi tornerà a tormentare il Giordano con ogni tipo di provocazione. Lo chef cadrà nelle sue trappole oppure manterrà la calma e lascerà che Alberto faccia tutto da solo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido e Mariella preoccupati per Speranza

Nelle scorse puntate della soap, Guido ha incontrato per caso Speranza a Napoli. Il Del Bue ha scoperto che la sua nipotina ha preso una decisione piuttosto azzardata. La ragazza ha infatti deciso di lasciare la facoltà di Veterinaria. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Mariella e suo marito, preoccupati per il suo futuro, faranno di tutto per farle cambiare idea. Speranza non deve abbandonare gli studi! Ma il loro intervento sortirà qualche effetto e quale sarà la reazione della bella giovane?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 25 al 29 ottobre 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.