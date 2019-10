Un Posto al Sole Anticipazioni 29 ottobre 2019: Diego ha le prove della sua innocenza!

Anticipazioni TV

Diego ha appena ricordato un particolare importante, che potrebbe scagionarlo dall'accusa di tentato omicidio.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di martedì 29 ottobre 2019, sull'indicente di Aldo cala il mistero. Diego corre da Niko per comunicargli un particolare che potrebbe essere deciso per far cadere le colpe su di lui. Angela intanto cerca di convincere Franco e Giulia a ballare lo swing. Ma scopriamo cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Il ricordo di Diego potrebbe scagionarlo in questa puntata di Un Posto al Sole del 29 ottobre 2019

Niko e Susanna si sono impegnati ad aiutare Diego nel processo per l'accusa di tentato omicidio. Il ragazzo si è costituito, nonostante Raffaele cercasse di persuaderlo ad aspettare e ora padre e figlio, attendono i risultati dei rilevamenti sull'auto del Giordano. Diego però, all'improvviso, ricorda un particolare insolito quanto importante: un volto! Corre così ad avvertire Niko di quanto ha ricordato. Sarà questo l'asso nella manica per salvarsi dal carcere?

Angela, Franco e Giulia a lezione di swing in Un Posto al Sole

Al Vulcano si presenta una figura piuttosto misteriosa mentre a casa Boschi – Poggi, l'atmosfera è ben più serena. Dopo aver convinto sua madre Giulia a non seguire i consigli di Denis e di non avviare con lui nessun tipo di relazione aperta, Angela propone a lei e a suo marito, di partecipare ad alcune lezioni di swing. Ma il Boschi accetterà davvero di diventare da pugile a ballerino provetto?

