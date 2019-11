Un Posto al Sole Anticipazioni 29 novembre 2019: Filippo e Serena di nuovo intimi

Anticipazioni TV

Pace fatta tra Filippo e Serena, che cercano di ritagliarsi dei momenti intimi ma purtroppo il destino rema contro di loro.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di venerdì 29 novembre 2019, Vittorio ha un romantico piano per riconquistare Alex e l'ospite in radio potrebbe aiutarlo a metterlo in opera. Diego intanto riflette sulla proposta di Leone mentre Serena e Filippo recuperano il tempo perduto, ritagliandosi un momenti di intimità. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Il romantico piano per riconquistare Alex in questa puntata di Un Posto al Sole del 29 novembre 2019

Vittorio è sicuro di farcela! Il ragazzo ha un piano per riconquistare la sua Alex e stavolta la Parisi non potrà non concedergli una seconda opportunità. Il suo ospite in radio, il cantante neomelodico Andrea Sannino, gli ha dato i giusti spunti e si è reso disponibile ad aiutarlo. Il Del Bue dedicherà una romantica serenata alla sua ex fidanzata e la colpirà dritta al cuore. Ma Alex riuscirà davvero a perdonare Vittorio, dopo che il giovane l'ha tradita con Anita?

Un Posto al Sole: Filippo e Serena di nuovo intimi

Diego è in crisi. Ha sì scoperto che è stato Jacopo a investire Aldo ma è venuto a conoscenza anche del fatto che Aldo non ha nessuna intenzione di denunciare il figlio e di metterlo nei guai. L'avvocato gli ha anzi promesso dei soldi in cambio del suo silenzio e del suo patteggiamento. Il Giordano è combattuto: da una parte vorrebbe accettare il denaro e rifarsi una vita ma dall'altra vorrebbe che la verità venisse a galla. Intanto Filippo e Serena tornano intimi. I due, dopo la profonda crisi, cercano di ritagliarsi dei momenti di intimità ma il destino rema contro di loro.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 25 al 29 novembre 2019

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.