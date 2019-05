Un Posto al Sole Anticipazioni 29 maggio 2019: Patrizio è in astinenza mentre Alex sarà licenziata?

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 29 maggio 2019, Patrizio affronta l'astinenza da anfetamine dopo aver incontrato Rossella. Vittorio capisce che la ragione per cui il suo amico si droga è proprio la sua ex ragazza mentre Alex non riesce ad arrivare puntuale al Vulcano e rischia di perdere il lavoro. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Patrizio in astinenza in questa puntata di Un Posto al Sole del 29 maggio 2019

Dopo la fine della loro relazione, tra Patrizio e Rossella c'è stato il gelo. La Graziani ha però desiderio di ricucire almeno un rapporto di amicizia con il suo ex fidanzato. Purtroppo però il Giordano non sembra lo stesso e Vittorio ha scoperto che fa uso di droga e che la causa della sua dipendenza, è la fine della sua storia con Rossella. Patrizio affronta per la prima volta l'astinenza da anfetamine e sta malissimo tanto da compiere un'azione scorretta. Che sia il momento buono perché tutti comprendano il suo grave malessere psicologico?

Alex nei guai con il lavoro

Alex ha iniziato a lavorare al Vulcano ma ha serie difficoltà ad arrivare puntuale. Rischia così che Silvia non sia più paziente e che la licenzi. Cerruti invece, incapace di affrontare il padre, chiede aiuto a Bice che decide di prendersi carico della questione del battesimo di Lorenzo. La scelta del padrino per il piccolo sta diventando complicata e sta creando tensione tra Salvatore e Mariella.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 27 al 31 maggio 2019