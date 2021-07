Un Posto al Sole Anticipazioni 29 luglio 2021: Paura a Palazzo Palladini. Filippo e Roberto rischiano la vita!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 29 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Roberto e Filippo tra le grinfie di Abbate.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 29 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Guido è stato aggredito. Il Del Bue viene soccorso da Raffaele e Franco ed è ancora molto intontito. Ma realizza subito di aver perso qualcosa di molto importante. Chi lo ha pestato gli ha sottratto la pistola d'ordinanza. Roberto e Filippo sono tra le grinfie di Abbate. Pietro vuole vendetta e per padre e figlio le cose si mettono molto male. Il tempo stringe!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Pietro Abbate vuole vendetta!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci hanno già rivelato che Pietro Abbate è ancora a Napoli. Il nemico di Ferri non ha lasciato la città e purtroppo è tornato a far paura. Deciso a prendersi la sua vendetta, l'Abbate ha escogitato un piano per distruggere Roberto e chiunque si frapponga tra lui e il suo obiettivo. Si è così intrufolato a Palazzo Palladini deciso a stanarlo e a usare le maniere forti. Purtroppo a pagarne le conseguenze sarà Filippo, appena dimesso dall'ospedale, tornato a casa da suo padre e ancora in convalescenza. Le cose si mettono molto male!

Filippo e Roberto rischiano la vita in Un Posto al Sole Anticipazioni 29 luglio 2021

L'incubo di Abbate è tornato e Filippo e Roberto affrontano una grave emergenza. I due sono caduti nelle grinfie di Abbate e sembra che per loro non ci sia scampo. Il criminale li ha sequestrati e intende prendersi finalmente la sua rivincita. Stavolta nessuno lo fermerà. Nessuno sarà in grado di placarlo! Ha colto i due uomini alla sprovvista e ora li minaccia con la pistola che ha rubato a Guido. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non ci svelano, purtroppo, come andrà a finire il tutto. Ma intuiamo che sarà una corsa contro il tempo, per evitare che Pietro Abbate commenta un omicidio. Chi salverà i due malcapitati?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido sconvolto! Qualcuno gli ha rubato la pistola

Intanto a Palazzo Palladini, Raffaele e Franco si sono accorti di Guido a terra. Il Del Bue è malconcio e i due si affrettano a soccorrerlo. Il vigile è molto scosso. Chi lo ha aggredito alle spalle? Purtroppo è stato colto alla sprovvista e non ha potuto reagire e questo lo infastidisce non poco. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che in pochi minuti, Guido si renderà conto di un particolare che manca alla sua divisa: la pistola d'ordinanza. Chi gliel'ha portata via ma soprattutto cosa intende farci?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.