Un Posto al Sole Anticipazioni 29 luglio 2020: Roberto contro Marina

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Ecco cosa ci riserva l'Episodio del 29 luglio 2020.

Scopriamo cosa ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 29 luglio 2020. Nell'episodio in onda su Rai3 alle 20.45, il faccia a faccia tra Serena e Filippo ha finito per allontanare sempre di più i due ex coniugi. Roberto intanto affronta Marina per un incontro al cardiopalma e ricco di colpi di scena. Alberto invece cerca di individuare il punto debole di Nicotera ed è sempre più deciso a metterlo fuori gioco.

Serena e Filippo sempre più lontani nella puntata di Un Posto al Sole del 29 luglio 2020

Filippo ha chiesto aiuto a Serena per trovare una soluzione al problema chartering e Cantieri. Dopo la grossa sfuriata di suo padre, il Sartori si è trovato di nuovo ad affrontare la sua ex moglie. Il loro confronto è stato molto emozionante ed è andato ben oltre la semplice discussione sul futuro dei loro investimenti. Se ancora esisteva un barlume di speranza che loro si riappacificassero, ora sembra tutto perduto! Purtroppo nessuno dei due è deciso a fare un passo indietro e anzi adesso sembrano lontani anni luce.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto contro Marina

Il rapporto tra Roberto e Marina sta piano piano subendo l'intromissione del Rosato. Marina è tra due fuochi: da una parte il suo compagno di vita e dall'altra l'uomo che le è sempre stato accanto, nel bene e nel male ma soprattutto il suo storico socio in affari. È in virtù di questo ruolo che il Ferri decide di affrontare di petto la Giordano, in un faccia a faccia ricco di colpi di scena. Roberto vuole infatti far valere le sue ragioni sul chartering ma anche sui Cantieri!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto alla caccia del punto debole di Eugenio

Alberto minaccia Eugenio e Susanna. Ebbene sì, il Palladini ha capito che tra il magistrato e l'avvocato c'è del tenero e vuole capire sino a che punto si siano spinti i due. Una scoperta, quella di Alberto, che gli permetterà di avere il coltello dalla parte del manico se Tregara lo minaccerà. È così che cerca di individuare il punto debole di Nicotera, per agire in piena libertà. Intanto Giulia, dopo aver insistito affinché Susanna si riappacificasse con Renato, cerca rifugio in programmi televisivi di basso livello!

