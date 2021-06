Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 29 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Alberto torna a minacciare Samuel per riavere la sua casa. Il Palladini è sempre più pericoloso.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 29 giugno 2021. Nelle trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Mariella e Guido falliscono nel loro intento. I due non sono riusciti a far tornare la serenità a casa Graziani-Saviani ma Silvia sembra rendersi conto di essersi spinta un po' troppo in là con la sua frequentazione di Giancarlo. Intanto Alberto torna alla carica contro Samuel. Il Palladini vuole riavere la sua casa ma il Piccirillo non intende lasciargliela senza combattere. L'avvocato si fa sempre più pericoloso e dopo che Barbara riesce ancora a umiliarlo, prende una decisione completamente inaspettata. Filippo e Serena invece cercano di rassicurare Irene, molto spaventata per la salute di suo padre mentre Roberto – che vuole stare vicino al figlio - lascia che Marina si occupi degli affari dei Cantieri. La Giordano, pronta a tutto per risollevare la situazione della sua azienda, finisce per trascurare ancora di più Fabrizio e tutta la sua famiglia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia si pente della sua relazione con Giancarlo

Guido e Mariella si sono lanciati al salvataggio di Silvia e Michele. Purtroppo però nessuna delle loro mosse è servita a far riavvicinare la coppia. Ma nonostante la loro missione sia fallita, la Graziani sembra aver capito di essersi spinta un po' troppo in là con la sua frequentazione. Giancarlo ha colto nel segno più volte e ha saputo sostenere Silvia in un momento di profonda solitudine. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che le cose potrebbero cambiare ma non ci svelano ancora se Michele capirà di aver fin troppo sottovalutato le necessità di sua moglie.

Alberto contro Samuel in Un Posto al Sole del 29 giugno 2021

Dopo che Clara ha annientato Alberto, quest'ultimo ha cominciato a tirare le fila dei suoi ultimi anni passati tra intrighi e cattive amicizie. Il cerchio si stringe intorno al Palladini e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ce lo mostrano sempre più fuori controllo e senza regole. L'avvocato vorrebbe a tutti i costi riprendere possesso della sua cantina ora occupata da Samuel. Alberto tornerà quindi alla carica contro di lui, diventando sempre più minaccioso e fastidioso. A peggiorare la situazione ci si metterà Barbara, ritornata anche lei alla carica per umiliarlo ulteriormente. Dopo questa ennesima batosta, il terribile ex rampollo di casa Palladini sarà costretto a prendere una decisione inaspettata e che speriamo non sia folle.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Filippo e Serena rincuorano Irene

Filippo ha preso una difficile decisione: si sottoporrà all'intervento che stava rimandando da tempo. Non ci sono altre soluzioni e la sua salute sta peggiorando giorno dopo giorno. Il Sartori e Serena hanno però un compito molto importante da svolgere, prima di dedicarsi all'operazione. I due devono rassicurare Irene, molto in ansia per suo padre. Intanto Roberto – anche lui molto preoccupato per il figlio e desideroso di stargli vicino – lascia a Marina l'incarico di occuparsi delle faccende dei Cantieri. La Giordano si sta impegnando anima e corpo a risolvere i problemi della sua azienda ma purtroppo così facendo sta trascurando la sua famiglia e Fabrizio, sempre più in attesa di vederla tornare da lui.

