Un Posto al Sole Anticipazioni 29 gennaio 2020: Leonardo torna alla carica con Serena

Leonardo cerca di approfittare della crisi tra Serena e Filippo. Giulia intanto manda altri soldi a Marcello.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – mercoledì 29 gennaio 2020 – Giulia manda altro denaro a Marcello mentre Leonardo torna alla carica con Serena, cercando di approfittare della sua crisi con Filippo. Intanto Patrizio aiuta Diego a trovare un lavoro. Vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Giulia manda ancora dei soldi a Marcello nella puntata di Un Posto al Sole del 29 gennaio 2020

Marcello è riuscito a conquistare la fiducia di Giulia. Sfruttando la sua bontà e la sua ingenuità, il truffatore ha già estorto del denaro alla Poggi e – con un'abile trappola – la convince ad aiutarlo ancora economicamente. Giulia è ormai in balia del suo sedicente amico online e non sembra accorgersi di essere finita davvero nei guai. Solo Angela pare aver capito che qualcosa – in questa situazione – non quadra. Che riesca a convincere la madre a vederci più chiaro?

Un Posto al Sole: Leonardo torna alla carica con Serena

Serena e Leonardo si sono incontrati sul volo di ritorno a Napoli. La loro inaspettata reunion ha scatenato la gelosia di Filippo, più che mai deciso a riconquistare la fiducia di sua moglie e a ottenere da lei il perdono. Leonardo ha già però dimostrato di non essere indifferente alla Cirillo e sfrutterà l'occasione per tornare alla carica con lei. La crisi matrimoniale potrebbe infatti fornirgli tutte le armi per far breccia nel cuore di Serena e allontanare da lei il Sartori per sempre. Patrizio intanto è disposto a tutto pur di trovare un lavoro a suo fratello Diego.

