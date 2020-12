Un Posto al Sole Anticipazioni 29 dicembre 2020: Lara, gelosa di Marina, è pronta a liberarsi di lei...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 29 dicembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Roberto è impegnato a conquistarsi la fiducia degli operai dei Cantieri e a farsi riconoscere come nuovo socio di maggioranza dell'azienda. Il Ferri deve però anche riuscire a non destare alcun sospetto in Marina e il suo doppio gioco si sta trasformando in una vera e propria seduzione. Lara è gelosa del riavvicinamento tra Roberto e la Giordano e sembra pronta a mettere a segno un colpo per allontanarli definitivamente. Intanto Serena, preoccupata per le sorti di Leonardo, finisce per cedere alla sua richiesta mentre Silvia è scettica sul futuro di Diego al Vulcano. Raffaele invece riceve una notizia che gli provoca un grande dolore.

Lara gelosa di Marina nella puntata di Un Posto al Sole del 29 dicembre 2020

Roberto è ormai a capo dei Cantieri e intende rimanerci. Il piano di Ferri ha funzionato alla grande e ora il manager non può che cogliere i frutti del suo lavoro. Ci sono però ancora delle cose di cui occuparsi prima di cantare definitivamente vittoria. Deve infatti farsi accettare dagli operai dei Flegrei, abituati a una diversa leadership e preoccupati per le loro sorti. Ma l'ostacolo più grande alla riuscita totale del suo obiettivo, rimane sempre Marina. Roberto deve infatti riuscire a far sì che la Giordano non sospetti minimamente di lui. È costretto dunque ad agire ancora una volta d'astuzia e finisce per riavvicinarsi pericolosamente alla sua ex moglie. Il sottile gioco di seduzione portato avanti dal perfido Ferri, scatena la gelosia di Lara. La donna è infatti infastidita dal riavvicinamento tra il suo uomo e Marina e intende separarli il prima possibile. Cosa avrà in mente?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Serena cede alle richieste di Leonardo

Leonardo è tornato alla carica con Serena. Dopo mesi di allontanamento, i due sono di nuovo faccia a faccia. È una situazione potenzialmente molto pericolosa per la Cirillo, che ha potuto constatare di persona quanto l'Arena possa perdere la testa. Serena sembra però aver dimenticato tutti i problemi causati dal ragazzo e, preoccupata per la sua sorte, cede alla sue richieste. C'è da chiedersi se questa nuova chance concessa a Leonardo, non si ritorca contro al famiglia Sartori finalmente riunita dopo tanto – anzi troppo – tempo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Un destino incerto per Diego

Con la partenza di Cristina, Silvia è stata costretta a rivedere l'organizzazione de Il Vulcano. La Graziani si è ritrovata a fare i conti con Diego, la cui presenza al ristorante sembra sempre più incerta. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per il Giordano si prevedono venti di cambiamento. Il ragazzo ha infatti intenzione di dare una scossa alla sua vita e di prendere una strada molto diversa da quella che era fino a ora in programma. Sarà forse questa la brutta notizia che Raffaele riceverà e che gli provocherà grande dispiacere e dolore?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.