Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 29 aprile 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, i Cantieri sono costretti ad arrestare la loro produzione. Una denuncia, arrivata all'improvviso, costringe Roberto a chiudere l'azienda per un lungo stop. La situazione si fa sempre più preoccupante. Intanto Silvia continua a essere molto preoccupata per Michele. Il lungo periodo di fermo lavorativo ha abbattuto il Saviani, che mostra i primi segni di cedimento. Renato è molto deluso dall'atteggiamento di Niko, Giulia e Raffaele nei suoi confronti. I tre hanno dimostrato di non avere grande fiducia in lui e ora che sta per tornare da Berlino con Jimmy, dovrà fare i conti con questa dura realtà.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Stop ai Cantieri! Roberto è stata denunciato

La situazione ai Cantieri sta sfuggendo di mano a tutti. Dopo la tragica morte di Gargiulo, la Polizia tiene d'occhio i Flegrei, senza lasciare alcun riposo al Ferri e ai suoi. Ma le cose sono destinate a peggiorare. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che una denuncia improvvisa non solo devierà le indagini ma causerà pure un lungo stop alla produzione. Proprio quello che temeva il Ferri, che sino a ora ha combattuto per tenere la sua azienda in attività, senza che i problemi lo mettessero completamente con le spalle al muro.

Michele sta male! Silvia deve correre ai ripari, ecco cosa succede nella puntata di Un Posto al Sole del 29 aprile 2021

Raffaele e Silvia sono in pena per Michele. Il Saviani sembra sull'orlo di una crisi di nervi. Stanco della sua inattività lavorativa e ormai disilluso di trovare una soluzione a breve termine, l'ex speaker si sta lasciando molto andare. Silvia non sa più come fare per fargli tornare il sorriso o almeno per distrarlo dal suo stato catatonico. La donna è molto preoccupata e ora comincia a temere davvero il peggio. Stando alle Anticipazioni di Un Posto al Sole la situazione continuerà a tormentare la famiglia Saviani-Graziani per diverso tempo. Ma forse un arrivo improvviso nella vita di Silvia potrà rimettere un po' di pepe nell'aria.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Renato sconvolto dalle critiche di Niko e Giulia

Renato ha realizzato il sogno di Jimmy: lo ha portato a Berlino. Il Poggi era sicuro di aver guadagnato un bel po' di punti con questo affettuoso gesto ma deve rendersi drammaticamente conto che non tutti la pensano come lui. L'estroso Renato non ha superato la prova a pieni voti e purtroppo deve affrontare le pesanti critiche di Niko, Giulia e Raffaele, che ancora non hanno piena fiducia in lui. E il faccia a faccia è molto vicino, visto che lui e il suo adorato nipotino stanno tornando a casa.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 26 al 30 aprile 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.