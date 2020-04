Un Posto al Sole Anticipazioni 29 aprile 2020, puntata in replica: Marina distruggerà Greta

Anticipazioni TV

Marina ha trovato il modo di distruggere Greta e per farlo non si farà scrupolo di usare una loro vecchia conoscenza.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole di domani – mercoledì 29 aprile 2020 – rivelano che il piano di Marina per liberarsi di Greta, sta per arrivare a un punto di svolta. La Giordano riuscirà a coinvolgere una persona molto vicina sia a lei che alla Fournier e scenderà a patti con il diavolo pur di ottenere ciò che vuole. Tommaso è invece deciso a conquistare Serena e a mettere radici a casa di Filippo. La Cirillo intanto realizza che non potrà mai conquistare il Sartori, troppo lontano e irraggiungibile per una come lei. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3. Ricordiamo che si trattano di repliche della sedicesima stagione della soap, in attesa del via alle nuove riprese.

Marina ha un piano per liberarsi di Greta nella puntata di Un Posto al Sole del 29 aprile 2020

Greta è in pericolo! Teresa l'ha informata del piano che stanno organizzando contro di lei. La Fournier non ci sta; non permetterà a nessuno di estrometterla da quello che è suo di diritto e non concederà a Roberto la custodia del loro bambino. Di ben altro avviso è Marina. La Giordano ha trovato uno stratagemma – ovviamente diabolico – per liberarsi della sua rivale e coinvolgerà una persona molto vicina a entrambe. Marina è più che mai priva di scrupoli.

Un Posto al Sole anticipazioni: Serena getta la spugna con Filippo

A casa Sartori sta per crearsi un triangolo amoroso. Tommaso ha messo le tende a casa del cugino ma Filippo non è per nulla d'accordo. Non vuole infatti permettergli di condizionargli la vita, come già sta facendo. Serena intanto realizza a malincuore di non avere chance con lui. Filippo appare troppo lontano e irraggiungibile per lei. Meglio “ripiegare” su Tommy, più a portata di mano.

