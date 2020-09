Un Posto Al Sole Anticipazioni 28 settembre 2020: Ferri e Lara vogliono distruggere i Cantieri...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 28 settembre 2020, Roberto Lara si sono alleati per mettere Marina e Fabrizio con le spalle al muro.

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 28 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Serena dovrà affrontare Leonardo e non può rimandare il momento della verità. Intanto Roberto e Lara hanno organizzato un piano ai danni di Fabrizio e Marina. Ferri è sempre più determinato a rovinare i Cantieri e a portarli a un punto di non ritorno. Intanto Patrizio, dopo l'umiliante sconfitta, torna alla carica e il Vulcano è pronto per la registrazione della nuova trasmissione di cucina di Peluso. Ma l'ansia da prestazione potrebbe giocare nuovamente brutti scherzi al Giordano.

Un Posto al Sole Anticipazioni: È il momento della verità per Serena

Serena ha scoperto di essere incinta! La sua strana sensazione alla fine si è rivelata corretta e ora la Cirillo dovrà affrontare questa imprevista novità a testa alta. Non sarà certo semplice per lei gestire una situazione così complessa, almeno non in questo momento in cui Filippo ha vinto la causa e ha ottenuto la separazione giudiziale. Ma Leonardo sta cercando di riconquistarla e lei gli deve una spiegazione dei suoi strani comportamenti.

Ferri alleato con Lara per distruggere i Cantieri in questa puntata di Un Posto al Sole del 28 settembre 2020

I colpi di scena non sono mancati neanche stavolta! Marina deve guardarsi le spalle non solo da Lara ma anche da Roberto. Il Ferri e la Martinelli hanno stretto un'alleanza per portare sia la Giordano che Fabrizio sull'orlo del punto di non ritorno. Roberto ha una questione in sospeso tra i due e intende distruggere con le sue mani, il sogno di Marina di riportare i Cantieri agli antichi fasti. Ci riuscirà?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nuovi pericoli per Patrizio

Dopo l'umiliante brutta figura, Patrizio ci riprova. Il Giordano non ha intenzione di mollare e si è messo in testa di fare pubblicità al Vulcano, costi quel che costi. Ma anche stavolta l'ansia da prestazione potrebbe giocargli brutti scherzi. Il ragazzo sembra infatti perdere la lucidità quando Peluso si presenta al ristorante per le registrazioni della sua nuova trasmissione di cucina.

