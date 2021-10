Un Posto al Sole Anticipazioni 28 ottobre 2021: Rossella e Riccardo, le cose si fanno serie...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 28 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Rossella e Riccardo sembrano fare sul serio. Il loro rapporto si intensifica.

Vediamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 28 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Susanna ha finalmente aperto gli occhi e le sue condizioni di salute sembrano migliorare. Nonostante questa bella notizia, c'è ancora un vuoto nel suo caso. La ragazza non riesce a ricordare chi l'abbia aggredita e la Polizia è quindi costretta a tenere ancora aperto il caso. Intanto Riccardo continua a stare molto vicino a Rossella. Il rapporto tra i due sembra consolidarsi mentre per Silvia e Michele è il momento di fare i conti con il tradimento della Graziani. La direttrice de Il Vulcano non può più prendere tempo: deve decidere cosa fare con il suo matrimonio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Susanna migliora ma non ricorda chi l'abbia aggredita

C'è grande sollievo per le condizioni di salute della povera Susanna. La ragazza ha finalmente riaperto gli occhi e tutto fa ben sperare che, sebbene lentamente, possa tornare alla vita di prima. Il risveglio della Picardi ha ovviamente messo in allarme la Polizia. C'era infatti la speranza che la giovane avvocato potesse rivelare a tutti l'identità del suo aggressore. Ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci danno una brutta notizia. Susanna non ricorda assolutamente chi l'abbia aggredita e fatica anche a capire cosa le sua successo. Su quella terribile notte continua a esserci buio pesto.

Rossella e Riccardo, le cose si fanno serie in Un Posto al Sole Anticipazioni 28 ottobre 2021

Rossella ha deciso di mettere sua madre con le spalle al muro. Nonostante il grande coraggio che ha dimostrato, Ross ha subito un forte contraccolpo. Il tradimento di sua madre è qualcosa di molto difficile da digerire e il tutto sta complicando le sue giornate lavorative. Per fortuna Riccardo sembra capirla. Il ragazzo ha cercato di distrarla e le sta sempre più vicino. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il loro rapporto sembrerà consolidarsi e farsi molto serio. Non sarà più quindi un errore di una serata ma forse tra loro comincerà una vera e propria relazione. Certo non sarà facile visto il ruolo che Riccardo ricopre nei confronti della Graziani ma potrebbe andare tutto bene... alla fine!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia e Michele a un bivio

Silvia è stata scoperta! Rossella è stata l'unica persona in grado di mettere la Graziani all'angolo e l'unica a spingerla ad affrontare, una volta per tutte, la situazione. Proprio questa nuova consapevolezza ha portato Silvia e Michele a un bivio. Il Saviani non si può certo accontentare di aspettare e la direttrice de Il Vulcano deve affrettarsi a prendere una decisione. Salvare il suo matrimonio o metterci un punto e ricominciare la sua storia con Giancarlo? Ora più che mai il tempo stringe.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 25 al 29 ottobre 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.