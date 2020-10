Un Posto Al Sole Anticipazioni 28 ottobre 2020: Clara lascia Alberto

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 28 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Niko continua a seguire una strada sbagliata che lo sta portando a trascurare il suo lavoro mentre Serena e Filippo – proprio ora che erano sul punto di riconciliarsi – devono affrontare una nuova notizia sconvolgente che potrebbe minare il loro ritrovato equilibrio. Clara, seguendo il consiglio di Angela, comunica ad Alberto di voler tornare a vivere a casa propria mentre Bice – fallito il tentativo di conquistare Michele – punta a Cotugno.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Serena e Filippo, tutto da rifare

Niko è sulla cattiva strada. L'amicizia con Leonardo lo sta portando a fare scelte sbagliate e a fare troppo tardi la notte. Conseguenza? Il Poggi sta trascurando, giorno dopo giorno, sempre di più il suo lavoro. Intanto Serena e Filippo devono affrontare dei nuovi problemi. I due sembravano finalmente sul punto di riconciliarsi ma una notizia improvvisa rischia di stravolgere il loro appena ritrovato equilibrio. Stavolta di cosa si tratterà? Sarà ancora Leonardo Arena con la sua insistenza?

Clara lascia Alberto in questa puntata di Un Posto al Sole del 28 ottobre 2020

Clara è sull'orlo del baratro ma stavolta la ragazza non intende lasciarsi cadere nel vuoto. Grazie ai consigli di Angela, sempre presente per la ragazza e valida amica, l'ex cameriera prende coraggio e per proteggere la salute sua e quella di suo figlio, comunica ad Alberto di aver deciso di lasciare Palazzo Palladini e di tornare a vivere a casa propria. Come la prenderà l'avvocato? La lascerà andare confermando di non avere alcun reale interesse per lei?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Bice alla conquista di Cotugno

Lo scontro tra Bice e Silvia ha visto vincitrice la Graziani. Come era prevedibile, la direttrice del Vulcano non ha lasciato che la Cerruti mettesse le mani su Michele, il suo compagno. Bice deve quindi cambiare rotta e visto che non intende lasciare impunito il marito fedifrago e vuole vendetta, inizia a corteggiare il povero malcapitato Cotugno, già vittima di Cinzia!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.