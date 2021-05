Un Posto al Sole Anticipazioni 28 maggio 2021: Una telefonata sconvolge Patrizio e cambia la vita a Vittorio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 28 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Vittorio sta per partire ma una telefonata che sconvolge Patrizio, potrebbe cambiare le carte in tavola.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina mette Lara in un angolo!

Il ritorno di Marina è stato provvidenziale. Roberto non poteva sperare di trovare alleato migliore e la Giordano ha tutta l'intenzione di mettere Pietro Abbate ko. Ma la presenza ingombrante della signore di Upas e dei Cantieri, sta infastidendo la Martinelli. Lara fa il doppio gioco e sta affilando i coltelli contro la sua rivale. È una reazione che ci aspettavamo da lei ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, pur facendo così, la nuova compagna di Ferri si sentirà messa da parte. Che cosa escogiterà ora per non cadere nell'oblio e farsi valere davanti al manager dei Flegrei. Occhi aperti, Lara è pericolosa!

Un telefonata sconvolge Patrizio nella puntata di Un Posto al Sole del 28 maggio 2021

Vittorio è pronto a partire per Madrid. Il suo intento è quello di allontanarsi da Speranza e non cadere tra le sue grinfie. Il ragazzo vuole raggiungere Alex e ricucire con lei il loro rapporto, interrotto bruscamente prima della partenza della Parisi per la Spagna. Ma i suoi piani stanno per essere sconvolti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Patrizio riceverà un'allarmante telefonata, che cambierà le carte in tavola. Chi ci sarà dall'altro capo del telefono? Di sicuro qualcuno che il giovane Del Bue conosce molto bene.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Renato soddisfatto del regalo di Jimmy

Renato si è trovato di nuovo in una brutta situazione. Prima il problema di lavoro in cui ha dovuto coinvolgere Raffaele e ora il regalo del piccolo Jimmy. Ma si sa, le vicende che ruotano intorno al Poggi senior ci riservano sempre delle divertenti sorprese e anche stavolta le Anticipazioni di Un Posto al Sole non deludono le nostre aspettative. Renato scoprirà infatti che il dono richiesto dal bambino, potrebbe rivelarsi utile per molteplici scopi. Ma cosa avrà in mente di fare? Quali sono questi altri scopi? Lo scopriremo presto!

