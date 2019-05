Un Posto al Sole Anticipazioni 28 maggio 2019: Marina e Clara alleate contro Alberto?

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di martedì 28 maggio 2019, Vittorio fa una scoperta orribile. Patrizio fa uso di anfetamine! Riuscirà a disintossicarsi? Marina chiede a Clara di “firmare” un'alleanza con lei per distruggere Alberto. Franco e Angela riusciranno a ritrovarsi? Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Patrizio dipendente da anfetamine nella puntata di Un Posto al Sole del 28 maggio 2019

Vittorio fa una scoperta che non avrebbe mai voluto affrontare. Patrizio si droga ed è dipendente da anfetamine. Per il Del Bue è un brutto colpo soprattutto perché non sa se il suo amico riuscirà a disintossicarsi. Ora si spiega perché il giovane è sempre più su di giri e purtroppo così concretizza i dubbi e le paure della sua famiglia. Intanto Marina ha un piano per liberarsi di Alberto ma cosa avrà in mente?

Marina e Clara alleate contro Alberto?

L'innegabile fascino di Alberto ha conquistato anche Clara, la cameriera di Valerio. Il Palladini non ha però intenzione di far sul serio con la ragazza che, inevitabilmente, soffre di gelosia per le conquiste che il "suo uomo" porta a casa. Marina, venuta a sapere di questa tresca amorosa, cerca di approfittare della situazione. Propone a Clara un'alleanza per mettere il nuovo “padrone” dei Cantieri. Le due donne riusciranno a piegare il vecchio nemico della Giordano? Intanto Franco e Angela potrebbero riavvicinarsi, complice l'imminente breve viaggio di Bianca.

