Un Posto al Sole Anticipazioni 28 luglio 2021: Filippo e Roberto affrontano una grave emergenza! Cosa succede?

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 28 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, un dramma si abbatte su Filippo e Roberto.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 28 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Fabrizio non intende ascoltare i suggerimenti di Marina ed è deciso a seguire la sua strategia per risollevare le sorti del suo pastificio. Intanto Roberto e Filippo si trovano ad affrontare un grosso e drammatico problema. Qualcuno potrebbe mettere a rischio la loro vita. Patrizio invece, incoraggiato da una scelta di Clara, si affretta a prendere una decisione determinante e molo significativa per il loro futuro.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Fabrizio rischia di mettersi nei guai

Nonostante Fabrizio abbia cercato di nascondere i suoi problemi economici, Marina ha scoperto in quali gravi condizioni versa il pastificio del suo compagno. La Giordano vorrebbe immediatamente intervenire per salvare il salvabile e non perdere l'azienda. Per questo ha suggerito al fidanzato di agire subito e di mettere in atto una strategia d'azione secondo lei vincente. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che Fabrizio non avrà intenzione di darle retta. Ignorando completamente i suoi consigli, metterà in pratica la sua di strategia e sarà convinto che tutto andrà per il meglio. Ma sarà davvero così?

Roberto e Filippo nei guai in Un Posto al Sole Anticipazioni 28 luglio 2021

Attenzione a quello che succederà nella puntata della soap, del 28 luglio 2021. Torna l'incubo di Pietro Abbate e stavolta l'uomo ha deciso di usare le maniere forti, senza nessuna remora. E a pagarne le conseguenze saranno prima Guido - che subirà una violenta aggressione - e poi Roberto e Filippo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che padre e figlio cadranno vittime di un agguato orchestrato dall'Abbate. I due rischieranno moltissimo, persino la loro vita! Pietro non ha scrupoli e stavolta si prenderà la sua vendetta, costi quel che costi. Ma cosa succederà realmente? Come riuscirà il nemico del Ferri a mettere sotto scacco sia lui che il Sartori, ancora in convalescenza per via della sua operazione e appena tornato a casa di suo padre?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Patrizio prende una decisione sul suo futuro con Clara

Patrizio è pronto a uscire allo scoperto e di non tenere più nascosta la sua relazione con Clara. Il ragazzo non ha più intenzione di avere paura di Alberto e delle sue probabili vendette. L'amore che prova per la Curcio è grandissimo e affronterà di tutto pur di stare con lei. Ed è proprio una scelta della ragazza che lo porterà a rischiare il tutto per tutto. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Giordano prenderà una decisione molto significativa sul futuro del loro rapporto ma di cosa si tratterà? Farà un grande passo come quello di chiederle di sposarlo?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.