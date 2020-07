Un Posto al Sole Anticipazioni 28 luglio 2020: Alberto minaccia Eugenio e Susanna!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Ecco cosa ci riserva l'Episodio del 28 luglio 2020.

Vediamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 28 luglio 2020. Nelle trame dell'episodio, in onda alle 20.45 su Rai3, Marina non sa come comportarsi. Da una parte infatti è attirata dall'invito di Fabrizio mentre dall'altra teme che Roberto abbia ragione. Il Ferri infatti l'ha avvertita di non fare mosse azzardate, dettate dal cuore. Intanto Filippo ha un confronto molto intenso ed emozionante con Serena. Il loro faccia a faccia andrà ben oltre una semplice riunione di lavoro. Alberto invece ha intenzione di sfruttare quello che ha scoperto su Susanna ed Eugenio. I due sono sempre più intimi e il Palladini vuole approfittarsene.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina indecisa tra Roberto e Fabrizio

Marina è tra due fuochi! Il suo cuore è diviso a metà e questo si sta riflettendo sui Cantieri. La Giordano è indecisa sul da farsi. Da una parte infatti c'è il desiderio di assecondare l'invito di Fabrizio, a cui è legata sentimentalmente ma dall'altra c'è Roberto, che continua a metterla in guardia e a spronarla a studiare le sue mosse con lucidità. Cosa deciderà di fare Marina? Chi sceglierà di seguire tra i due uomini della sua vita?

Filippo e Serena si riavvicinano? Scopriamolo in questa puntata di Un Posto al Sole del 28 luglio 2020

Come Marina, anche Filippo è davanti a un bivio. Le decisioni di suo padre lo hanno portato di nuovo a riflettere sul suo ruolo nel chartering e messo in crisi dalle parole di Roberto, il Sartori h chiesto aiuto a Serena. L'incontro tra lui e la sua ex moglie sarà intenso ed emozionante. I due non possono nascondere di volersi ancora bene e il faccia a faccia va ben oltre una semplice riunione di lavoro. Che sia la parentesi di un ritorno di fiamma?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto minaccia Susanna ed Eugenio

Tra Eugenio e Susanna sembra esserci amore! I due sono sempre più vicini e la Picardi, nonostante si sforzi, non riesce a reprimere i suoi sentimenti. Ovviamente la ragazza è turbata e non sa come comportarsi né con il magistrato né con il suo fidanzato Niko! Alberto scopre questo particolare piccante tra i due ed è deciso a sfruttarlo a proprio favore. Una relazione clandestina potrebbe fare al caso suo per liberarsi dalla paura di Tregara!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 27 al 31 luglio 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.