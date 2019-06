Un Posto al Sole Anticipazioni 28 giugno 2019: Diego affronta Eugenio ma l'attende una spiacevole sorpresa

Anticipazioni TV

Diego, geloso e convinto che Eugenio sia l'amante di Beatrice, affronta il magistrato faccia a faccia. Per lui non ci saranno belle sorprese.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di venerdì 28 giugno 2019, Eugenio non sa se avvertire la Prefettura o meno per denunciare l'auto che ha tentato di investirlo. Marina si accorge che in casa manca una delle sue cornici e incolpa la cameriera del furto. Diego affronta Nicotera mentre Renato tenta il tutto e per tutto con i genitori di Nadia. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Diego affronta Eugenio in questa puntata di Un Posto al Sole del 28 giugno 2019

Eugenio ha rischiato di essere investito da un'auto impazzita. Il magistrato, preoccupato per quanto accaduto, non sa se allertare o meno la Pretura. Dietro tutto questo c'è Diego, che convinto che Nicotera sia l'amante di Beatrice e geloso per questo, lo sta pedinando. Il Giordano decide però di affrontarlo faccia a faccia ma per lui ci sono diverse sorprese in sospeso. La Lucenti infatti sta nascondendo una relazione con un uomo sposato, che non è Eugenio.

Marina si accorge del furto

Qualcuno si è intrufolato in casa di Marina e ha preso di nascosto una delle sue cornici. La Giordano, che nell'ultimo periodo sta soffrendo la pressione di Alberto ai Cantieri – che la sta spingendo ad accettare il suo progetto di chartering turistico – e la mancanza di Elena e Alice, si accorge dell'assenza della foto e accusa una delle sue cameriere. Intanto Renato sta cercando di ottenere la fiducia dei genitori di Nadia. In suo soccorso sono arrivati Raffaele e Otello che hanno messo in scena un divertente siparietto a casa Palladini.

Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3