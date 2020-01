Un Posto al Sole Anticipazioni 28 gennaio 2020: Filippo folle di gelosia mentre Giulia non ha più scampo

Anticipazioni TV

Filippo, folle di gelosia a causa di Leonardo e Serena, prende una decisione drastica mentre Giulia cade sempre di più nella morsa di Marcello.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – martedì 28 gennaio 2020 – mentre Serena non sopporta più le scenate di gelosia di Filippo, Marcello cerca di manipolare ancora Giulia per spillarle più denaro possibile. Marina intanto si trova accerchiata: da un parte Fabrizio e la sua terribile verità, dall'altra Roberto e il suo tentativo di riconquistarla. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Serena stanca della gelosia di Filippo in questa puntata di Un Posto al Sole del 28 gennaio 2020

Filippo non ha per nulla gradito il ritorno di Leonardo intorno a Serena. La Cirillo l'ha incontrato per caso dopo il ritorno a Napoli da Berlino, città in cui era “scappata” dopo aver scoperto del tradimento del marito. Il Sartori crede che sua moglie e il suo ex corteggiatore abbiano deciso di rivedersi e, tormentato dalla gelosia, prende una decisione che potrebbe peggiorare le cose. Serena è infatti stanca di doversi sempre giustificare agli occhi dell'uomo che l'ha pugnalata alle spalle.

Un Posto al Sole: Marcello manipola ancora Giulia

Giulia è caduta in una trappola. La Poggi, incautamente, è finita in una truffa sentimentale online e rischia di perdere molti soldi per stare dietro al sedicente Marcello. L'uomo, interessato solo ai suoi soldi, è pronto a manipolare ulteriormente la povera donna per spillarle più denaro possibile. Lui e il suo collaboratore, hanno messo in moto una pantomima davvero convincente ma Angela, preoccupata per la madre, potrebbe riuscire a metterla in guardia.

Un Posto al Sole: Marina in bilico

Problemi sentimentali per Marina che, dopo aver scoperto tutta la verità su Fabrizio, si ritrova il Rosato anche a lavoro. Il rampollo ha infatti acquisito alcune quote dei Cantieri, nel tentativo di dare una mano alla Giordano, in crisi a causa di un'azienda rivale molto agguerrita. A peggiorare la situazione ci si mette Roberto, deciso a riconquistare il cuore della sua ex consorte e pronto a riaffacciarsi in azienda, in qualità di leader.

