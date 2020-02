Un Posto al Sole Anticipazioni 28 febbraio 2020: Alberto è diventato povero!

Anticipazioni TV

Alberto prova per la prima volta cosa vuol dire avere problemi economici mentre Marina non sa se dare retta a Roberto o tornare tra le braccia di Fabrizio.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – venerdì 28 febbraio 2020 – Clara è in ospedale pronta a interrompere la sua gravidanza mentre Alberto fa i conti per la prima volta con serie difficoltà economiche. Marina intanto è combattuta: dare retta ai consigli di Roberto o seguire il suo cuore che la riporta tra le braccia di Fabrizio? Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Alberto è diventato povero in questa puntata di Un Posto al Sole del 28 febbraio 2020

Può un Palladini andare dalle stelle alle stalle? Sembrerebbe di sì! Pare infatti che Alberto stia scontando le sue malefatte tutte in una volta e senza possibilità di frenare la sua franata verso il basso. L'imprenditore, che ha già perduto la sua leadership nei Cantieri Flegrei, sta per scoprire cosa significa essere in serie difficoltà economiche. A peggiorare la situazione ci si metteno anche il suo ritorno, non gradito, a Palazzo Palladini e la gravidanza di Clara. Proprio quest'ultima ha deciso di abortire e si reca all'ospedale per mettere un punto a questa situazione angosciante. Qualcuno la fermerà?

Un Posto al Sole: Marina combattuta tra Fabrizio e Roberto

Fabrizio si è costituito, dichiarandosi il vero e unico colpevole della morte di Sebastiano. Questo gesto ha stupito Marina, che mai avrebbe immaginato che il Rosato la difendesse a spada tratta. Eppure così è avvenuto e la Giordano torna a pensare al suo ex compagno con molta nostalgia. A distrarla da questi pensieri è però Roberto – che ha scoperto la verità su Fabrizio – che continua a consigliarle di lasciar perdere l'uomo che ha messo nei guai suo padre. Eppure per l'imprenditrice tutto sta diventando sempre più confuso.

