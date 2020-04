Un Posto al Sole Anticipazioni 28 aprile 2020, puntata in replica: Rossella lascia Gianluca

Anticipazioni TV

Determinata ad avere tutto e nulla, Rossella lascia il Palladini mentre Serena incontra di nuovo il suo principe azzurro.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata di domani – martedì 28 aprile 2020 - Serena sembra decisa a dare una nuova opportunità a Tommaso ma si imbatte – nuovamente – nell'uomo dei suoi sogni. Vintariello sta per lasciare Napoli ma nonostante il piano, il suo passato rimane in agguato. Rossella lascia Gianluca decisa a volere qualcosa in più dal ragazzo e non una relazione altalenante. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Serena incontra di nuovo il suo principe azzurro nella puntata di Un Posto al Sole del 28 aprile 2020

Per Serena continuano le difficoltà amorose. Dopo aver frainteso il rapporto tra Viola e Filippo, la ragazza ha deciso di offrire una seconda chance a Tommaso. Peccato però che il destino abbia pensato altro per lei. La sua relazione con il Sartori non decolla, complice il ritorno del principe azzurro della Cirillo, in cui la giovane si imbatte nuovamente dopo tanto tempo.

Un Posto al Sole anticipazioni: Rossella lascia Gianluca

Vintariello ha organizzato la sua uscita di scena ma le cose sembrano non andare come da lui previsto. Nunzio si appresta a lasciare Napoli ma il suo passato, piuttosto scomodo, rimane in agguato e potrebbe mettergli il bastone tra le ruote. Intanto Rossella sembra essere arrivata a un punto di svolta. Determinata a volere tutto o niente, lascia Gianluca. La loro relazione sembra infatti non essere destinata a decollare e la Graziani non ci sta!

