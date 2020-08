Un Posto Al Sole Anticipazioni 28 agosto 2020: Patrizio e Rossella in pericolo...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 28 agosto 2020, Patrizio e Rossella si trovano in una situazione molto pericolosa mentre Marina e Roberto si sfidano.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Angela affronta di petto Viola

Viola ha dice no! Non ha intenzione di perdonare Eugenio e il loro matrimonio è in profonda crisi. Né Raffaele né Ornella sono riusciti a fare qualcosa per farle cambiare idea ma Angela non ha nessuna intenzione di gettare la spugna. La Poggi mette sotto pressione la Bruni e l'affronta di petto. La situazione deve trovare una soluzione e Viola non può continuare a trattare male Nicotera.

Rossella e Patrizio in pericolo in questa puntata di Un Posto al Sole del 28 agosto 2020

Patrizio si sta rivelando nuovamente fondamentale nella vita di Rossella. Il ragazzo l'ha aiutata a superare un esame e la Graziani ha dimostrato di essere addirittura gelosa delle attenzioni che il suo ex fidanzato ha mostrato verso Clara. Nella puntata di Un Posto al Sole del 28 agosto 2020, vedremo che tutti e due si troveranno in una strana e pericolosa situazione, che potrebbe rivelarsi cruciale... forse addirittura per la loro antica storia d'amore.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto sfida a “colpi di spada”

Roberto è ancora furioso con Marina e non intende aiutarla in nessun modo. La Giordano gli ha chiesto di “sostituirla” e di permetterle di partire con Fabrizio in Russia. Il Ferri ha però deciso di non accontentarla e tra loro c'è una nuova sfida. I due saranno l'uno contro l'altra come due provetti schermidori. Intanto Cotugno indispone Guido con la sua immensa tirchieria ma il Del Bue non è ancora al corrente del segreto che il suo collega nasconde.

