Un Posto al Sole Anticipazioni 28 agosto 2019: Aria di crisi tra Nadia e Renato

Nadia e Renato sembrano arrivati al capolinea e il Poggi è sempre più vicino ad Adele.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 28 agosto 2019, Nadia e Renato sono sempre più lontani l'uno dall'altro mentre Alex soffre per il crescente carico di impegni e responsabilità a cui è costretta a fare fronte. Vittorio la aiuterà? Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai 3.

Nadia e Renato fine di un amore in questa puntata di Un Posto al Sole del 28 agosto 2019

Il crescente dissapore tra Renato e Nadia sembra destinato a non trovare nessuna soluzione. Nonostante il grande amore, le differenti visioni di vita dei due, hanno finito per allontanarli. Di certo non ha giocato a loro favore, il rapporto che il Poggi ha con i genitori della sua compagna, da sempre scontenti che la loro figlia abbia una relazione con lui. Renato potrebbe consolarsi con Adele, ora impegnata nel duro processo contro suo marito. La Picardi è infatti felice di avere al suo fianco il suo amico ma il rapporto tra i due, lascia presagire un qualche cambiamento. Che ci sia una nuova coppia nell'aria?

Alex avvilita in Un Posto al Sole

Aria di vacanze per Palazzo Palladini ma non certo per Alex, che ha vissuto un periodo davvero pesante. Suo padre, ormai diventato donna, ha fatto la sua ricomparsa e Mia è sempre più ingestibile. La ragazzina soffre ovviamente dei continui sbalzi a cui è sottoposta e sua sorella maggiore è avvilita dal crescente carico di impegni e responsabilità a cui deve fare fronte. Vittorio riuscirà finalmente a darle una mano? Cerruti invece si confida con Silvia, raccontandole le proprie pene d'amore. La donna, che intanto sta cercando di aiutare Otello e Teresa, gli dà preziosi consigli ma Salvatore li seguirà?

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45