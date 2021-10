Un Posto al Sole Anticipazioni 27 ottobre 2021: Alberto convinto che Clara sarà di nuovo sua!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 27 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Alberto è certo che il battesimo di Federico riunirà lui e Clara per sempre.

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 27 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Rossella riesce a convincere Silvia ad affrontare, una volta per tutte, la sua infedeltà mentre Filippo comincia a sperare di recuperare completamente la memoria. Alberto invece spera che il battesimo di Federico lo riavvicini a Clara anche se la Curcio non dà alcun segnale di distensione nei suoi confronti. Marina non sopporta più che Fabrizio scarichi su di lei tutta la sua frustrazione e insoddisfazione. La Giordano si sta lentamente ma inesorabilmente allontanando dal marito.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia con le spalle al muro

Rossella ha deciso di affrontare sua madre. La ragazza ha preso coraggio e si è convinta che parlare con Silvia sia l'unica soluzione a tutti i mali. Il confronto tra mamma e figlia, come ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, metterà la Graziani senior in un angolo. Spinta dalla sua saggia bambina, la direttrice de Il Vulcano farà finalmente tutti i conti con la sua infedeltà. Ora dovrà affrontare il giudizio di Michele ma anche quello di Giancarlo e prendere una decisione tra i due uomini della sua vita. Non sarà certo una scelta facile ma non è più possibile far finta che tutto sia come una volta.

Alberto convinto che Clara sarà di nuovo sua! Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 27 ottobre 2021

Clara e Alberto hanno alla fine trovato un accordo per il battesimo di Federico. I due si sono trovati di nuovo in disaccordo sia per chi avrebbe dovuto pagare la festa sia per quale madrina scegliere per il piccolo. Ma ora sembra finalmente tornata la calma. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Palladini, ringalluzzito dal tempo passato insieme alla sua ex compagna, comincerà a fantasticare su un possibile anzi secondo lui probabile, ritorno di fiamma. Alberto si convincerà infatti che il lieto evento per suo figlio, riuscirà a riavvicinarlo alla Curcio. Clara però non sembrerà per nulla del suo stesso parere. La ragazza non lascerà trasparire alcun segno di incoraggiamento in proposito.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina sempre più lontana da Fabrizio

Mentre Filippo comincia a ricordare ed è convinto che sia arrivato il momento in cui riacquisterà tutta la sua memoria, le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Marina prenderà sempre più le distanze da Fabrizio. La Giordano è stanca di vedere suo marito a terra. La manager ha tentato in tutti i modi di spronarlo a rimettersi in piedi ma lui sembra incapace di farsi aiutare e continua anzi a scaricare la sua frustrazione su di lei. Marina è quindi arrivata al limite e tutto fa pensare che presto scoppierà una vera e propria crisi a casa Rosato/Giordano!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 25 al 29 ottobre 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.