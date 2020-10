Un Posto Al Sole Anticipazioni 27 ottobre 2020: Niko sulla cattiva strada a causa di Leonardo...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 27 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, l'amicizia tra Niko e Leonardo sta diventando pericolosa. L'Arena non sembra infatti avere una buona influenza sul Poggi. Intanto Angela, preoccupata che Alberto faccia soffrire Clara, si chiede come possa aiutarla. Giulia invece sta per ricevere una notizia che aspettava da tanto tempo. Michele è tra due fuochi, “conteso” tra Bice e Silvia.

Niko sulla cattiva strada in questa puntata di Un Posto al Sole del 27 ottobre 2020

A casa Poggi le cose stanno precipitando. Per Niko e Susanna c'è ancora speranza ma solo sul lavoro. Il ragazzo non intende certo riallacciare il rapporto con la sua ex fidanzata fuori dallo Studio Navarra e questa situazione comincia a diventare molto pesante. A peggiorare le cose ci si mette Leonardo. L'amicizia tra Niko e l'Arena sembra molto pericolosa. Leonardo infatti non sembra per nulla avere una buona influenza sul Poggi e lo sta portando a fare delle scelte molto sbagliate. Attenzione, le Anticipazioni di Un Posto al Sole sono infauste per Niko e per la sua carriera d'avvocato!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Angela in pena per Clara

Angela ha regalato a Clara degli abiti per il piccolo in arrivo. La Poggi ha però anche assistito alla reazione, decisamente poco contenta, di Alberto e ora teme per la salute della sua amica. In effetti Clara è sull'orlo del baratro e Angela – preoccupata che la ragazza possa soffrire ancora – si chiede come possa aiutarla e come possa farlo abbastanza in fretta!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele conteso tra Bice e Silvia

Situazione tragicomica a casa Saviani. Tra Bice e Silvia è scontro da quando la Cerruti si è messa in testa di conquistare il cuore di Michele, per ottenere la sua vendetta. La donna non ha però fatto i conti con la compagna della sua preda, non certo un tipino debole e malleabile. Tra le due donne si prevedono ancora molte scintille. Intanto Giulia si appresta a ricevere una notizia che aspettava da tempo. Che abbiano arrestato Marco Modica?

