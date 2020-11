Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 27 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3 scopriamo che Rossella avrà una battuta d'arresto. La ragazza sembrerà voler rinunciare alla tesi con il professor Volpicelli.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 27 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Fabrizio è ottimista. È la vigilia del pagamento della seconda rata di Menkov e il Rosato spera di risolvere finalmente tutti i loro problemi. Angela, così come tutta la sua famiglia, è in ansia per Niko e per il piccolo Jimmy. Intanto proprio Niko, in occasione di una nuova serata con Leonardo, si ferma a riflettere sul da farsi. Rossella ha una battuta d'arresto e sembra voler rinunciare alla tesi con Volpicelli.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Il sogno impossibile di Fabrizio

Fabrizio continua a essere ottimista. Il Rosato è convinto che tutti i problemi dei Cantieri potranno essere risolti grazie al grande progetto che stanno seguendo per conto di Menkov. E alla vigilia del pagamento della seconda rata da parte del magnate russo, crede proprio di essere riuscito a salvare i Cantieri da una sicura bancarotta. Marina è invece più lucida. La Giordano sente puzza di bruciato sin dall'inizio e in effetti il suo sesto senso non la tradisce nemmeno questa volta. Roberto e Lara sono pronti all'attacco finale e non aspetteranno ancora tanto prima di mettere in ginocchio i loro rivali.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Angela preoccupata per Jimmy

Niko sta perdendo completamente la bussola. Il ragazzo è fuori controllo e il duro faccia a faccia con Susanna ha definitivamente messo una parola fine ai rapporti civili con la Picardi. La famiglia Giordano è in pena per lui e Angela, soprattutto, comincia ad aver paura che suo fratello non riesca più a gestire il suo ruolo di padre e che a farne le spese sarà solo il povero Jimmy. Niko però potrebbe cominciare a riflettere sul da farsi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il ragazzo, dopo una delle sue serate con Leonardo, si fermerà a riflettere su cosa lo attende. Troverà una soluzione ai suoi problemi?

Rossella rinuncia al suo futuro? Scopriamolo nella puntata di Un Posto al Sole del 27 novembre 2020

Per Rossella si prevedono grosse novità. La vita della Graziani sta diventando un'altalena. Un su e giù di alti e bassi, che la stanno portando a non essere più sicura delle sue decisioni. Se dopo aver fatto nascere il figlio di Clara, la ragazza era tornata alla riscossa, ora i dubbi e le insicurezze – alimentate anche dai problemi tra Michele e Silvia – tornano a minare la sua caparbietà. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che Ross sembrerà voler rinunciare alla tesi con il professor Volpicelli e siamo portati a credere che in tutto questo c'entri Ilaria, sempre più una presenza ingombrante.

