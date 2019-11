Un Posto al Sole Anticipazioni 27 novembre 2019: Diego sa chi ha investito Aldo

Anticipazioni TV

Diego è convinto di sapere chi ha veramente investito Aldo mentre Vittorio cerca di riconquistare Alex.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 27 novembre 2019, mentre Diego è convinto di aver trovato la persona che ha aggredito Leone, Vittorio cerca di riconquistare Alex grazie ai consigli di Mariella. Giulia è sempre più presa dal suo amico di chat mentre Angela e Franco affrontano i problemi di Bianca. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Diego alla riscossa in questa puntata di Un Posto al Sole del 27 novembre 2019

Finalmente le immagini di quella notte hanno cominciato a riaffiorare e Diego, ricorda tutto. L'incontro al Vulcano è riuscito a schiarirgli le idee e ora il Giordano sa di non aver investito Aldo e si dice convinto di sapere chi ha aggredito l'avvocato. È dunque pronto a dimostrare la propria innocenza e non esiterà a fare qualsiasi cosa pur di riabilitare il suo nome. Ma Aldo Leone non lascerà che suo figlio venga incastrato e pur di proteggere Jacopo, è pronto ad andare contro i principi che ha da sempre difeso.

Un Posto al Sole: Vittorio tenta di riconquistare Alex

Il rifiuto di Alex e la verità finalmente rivelata, pesano su Vittorio come un grosso macigno. Il Del Bue è però convinto di non voler mollare la presa con la sua ex fidanzata e giura di fare di tutto per riconquistarla. Mariella arriverà in suo soccorso e chissà che, con i preziosi consigli dell'Alteri, Vicky Beef non riesca nel suo intento. Intanto Franco e Angela cercano di affrontare i problemi di Bianca, anche a dispetto di Giulia, contraria all'atteggiamento di sua figlia e suo genero davanti a questa situazione. La Poggi nel frattempo è sempre più presa dal suo amico virtuale.

