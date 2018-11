Un Posto al Sole Anticipazioni 27 novembre 2018

Nella puntata di Un Posto al Sole di martedì 27 novembre 2018, Valerio vuole proteggere a tutti i costi Vera ma dovrà prendere una decisione molto difficile, intanto Filippo cerca di tutelare i diritti di Serena. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda su Rai 3 sempre a partire dalle 20.45.

Valerio deve fare i conti con una situazione sempre più drammatica. Vera ha deciso di lasciare la clinica ed è diventata totalmente ingestibile e dopo che la decisione di pagare un avvocato ad Alberto si è rivelata pericolosa, il Viscardi è costretto a prendere una decisione difficile ma necessaria per proteggere la figlia.

Filippo cerca di tutelare Serena in questa puntata di Un Posto al Sole del 27 novembre 2018

Anche un’altra famiglia sembra essere stata travolta dall'uragano degli eventi. Serena ha deciso di sottoporsi all’esame del DNA, per far luce finalmente sulle sue vere origini. Il polverone alzatosi per l’eredità lasciata da suo padre la costringe ad accettare la proposta di sua cugina. Eppure c’è qualcosa che non torna. Filippo cerca in ogni modo di tutelare i diritti di sua moglie e Flora si rivela non essere esattamente chi vuol far credere.

Cerrutti organizza un piano per aiutare Mariella

Mariella è molto preoccupata che Guido scopra la verità sulla sua gravidanza. È da tempo che l’Altieri nasconde al Del Bue di aspettare un figlio da lui e per questo si è allontanata da Napoli. A darle una mano ci penserà Cerrutti che per rendere la loro versione dei fatti credibile, organizzerà un piano infallibile che darà alla vigilessa il coraggio di affrontare tutto e tutti. Guido non scoprirà mai di essere diventato nuovamente padre.

