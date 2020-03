Un Posto al Sole Anticipazioni 27 marzo 2020: Alberto contro i Tregara. Il Palladini rischia grosso

Anticipazioni TV

Alberto cerca di liberarsi del giogo dei Tregara ma rischia di mettersi nei guai. Niko e Susanna intanto riflettono sull'aiuto che possono dare a Eugenio.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – venerdì 27 marzo 2020 – Alberto cerca di liberarsi dalla morsa dei Tregara mentre Marina ha un faccia a faccia con Aldo, in cui la Giordano spiega all'avvocato di avere un'altra pista...che si rivelerà pericolosa. Niko e Susanna valutano la proposta di Nicotera. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Alberto cerca di salvarsi dai Tregara nella puntata di Un Posto al Sole del 27 marzo 2020

Per Alberto non è di certo un periodo felice. A Palazzo Palladini sotto tutti contro di lui e Clara aspetta un bambino. Ma quel che è peggio è che il Clan dei Tregara – di cui il padre di Clara è il boss – lo tiene sott'occhio. Nessuna mossa falsa per il Palladini, che è costretto, se non vuole vedersela brutta, a seguire le indicazioni dei malavitosi. Alberto però non ce la fa più e tenta in ogni modo di affrancarsi da Mariano e i suoi. Ci riuscirà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko e Susanna valutano la proposta di Eugenio

Ora che Viola ha scoperto il suo segreto, Eugenio è più libero di agire, chiaramente allontanando il più in fretta possibile sua moglie e suo figlio da Napoli. Il Nicotera ha inoltre chiesto l'aiuto di Niko e Susanna, spingendo i due ragazzi a indagare con lui sulla pista dei Tregara. I due ragazzi riflettono a lungo sulla richiesta del magistrato e presto vedremo come tenteranno di far collaborare con la giustizia, il loro assistito Avella. Intanto le minacce contro Nicotera continuano a preoccupare Ornella e Raffaele.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina conferma ad Aldo di avere un'altra pista

Aldo ha dato una brutta notizia a Marina, che però – come immaginavamo – non si è lasciata scoraggiare. La Giordano ha infatti un'altra idea e nel faccia a faccia con il Leone, gli conferma di avere una nuova pista che la condurrà a scoprire l'identità dell'assassino di Sebastiano. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le indagini metteranno nei guai Marina, che si troverà davanti a una sua vecchia – pericolosa – conoscenza.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.