Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 27 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3 vedremo che Marina cercherà di elaborare un piano per mettere ko Pietro ma l'Abbate non si lascerà scoraggiare.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 27 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Marina non intende cedere ai ricatti di Pietro Abbate ed è pronta a escogitare un piano per salvare i Cantieri. Roberto è colpito dall'intraprendenza della Giordano e si lascia trascinare in questo nuovo tentativo di ribaltare la situazione a loro favore. Intanto l'Abbate cerca di coinvolgere nuovi complici mentre Alberto, messo per un attimo da parte la faccenda Flegrei, torna alla carica con Clara. La Curcio non vuole però più saperne di lui. Renato deve fronteggiare un piccolo problema lavorativo e decide di farsi aiutare proprio dalla persona più improbabile, Raffaele!

Marina elabora una strategia per salvare i Cantieri e..., scopriamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole per il 27 maggio 2021

Marina è tornata ai Cantieri. Stanca di ricevere cattive notizie sulla sua azienda, per cui ha speso gli anni migliori della sua vita, la Giordano ha fatto di nuovo capolino a Napoli ed è pronta a tutto per annientare Pietro Abbate. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la signora di Upas non perderà neanche un secondo del suo tempo e, spronato Roberto a reagire e a non gettare la spugna, cercherà di elaborare una strategia intelligente per risolvere la situazione. Marina ha le idee chiare. Ha lasciato sì che il Ferri le soffiasse i Flegrei dalle mani ma non lascerà che un estraneo metta le sue zampe su quanto lei e Roberto hanno costruito in questi anni. Marina Giordano combatterà sino all'ultimo, è una promessa! Il suo nemico è però tosto quanto lei e, nell'ombra e con il benestare del suo misterioso socio, cerca alleati in ogni dove!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto torna da Clara

Alberto sta vivendo un momento molto complicato della sua vita. Dopo essere stato cacciato da Barbara, che lo ha licenziato in tronco, il Palladini ha deciso di spalleggiare Pietro Abbate nel suo progetto di strappare i Cantieri a Roberto Ferri. Intanto però decide di tornare alla carica con Clara. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Curcio, finalmente libera dai tormenti, non sarà per nulla felice del ritorno del suo ex compagno e non si lascerà minimamente intenerire da lui. Clara è diventata una donna forte, decisa a dare un colpo di spugna alla sua vita passata e a fare delle scelte molto diverse per il suo futuro e per quello di Federico.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Renato nei guai

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che ci saranno problemi anche a Palazzo Palladini, non solo ai Cantieri. I protagonisti stavolta saranno Renato e Raffaele e si prevede quindi una situazione tragicomica. Il Poggi si troverà a dover affrontare un piccolo problema lavorativo e, capito di non avere le forze di risolverlo da solo, chiederà a aiuto al Giordano. E sarà proprio questa insolita richiesta a creare scompiglio nella grande dimora di Posillipo. Che succederà tra i due nemici-amici?

