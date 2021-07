Un Posto al Sole Anticipazioni 27 luglio 2021: Torna l'incubo di Pietro Abbate. Si riaccende la sua sete di vendetta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 27 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Pietro Abbate torna alla riscossa mentre Serena deve rassegnarsi ad aver perso Filippo per sempre.

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 27 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda eccezionalmente alle 20.20 su Rai3, Serena deve arrendersi. Filippo è ormai distante sia da lei che da Irene. Pietro Abbate sembrava non essere più un problema ma l'uomo, ripresosi da un brutto pestaggio, ha tutta l'intenzione di tornare all'attacco. La sua sete di vendetta è ancora insaziabile. Intanto Marina sta per scoprire cosa turba così tanto Fabrizio. Insospettita dal suo strano comportamento capirà i problemi in cui versa il suo pastificio. Ornella e Raffaele invece riflettono sul loro diverso modo di comportarsi con i figli.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Serena deve dire addio a Filippo

Filippo ha lasciato Serena. È stata una decisione molto sofferta ma necessaria. Il Sartori proprio non riesce ad abituarsi alla convivenza con la Cirillo e Irene, di cui non ricorda proprio nulla. Il ritorno a casa del padre potrebbe finalmente fargli riacquistare un po' di serenità. Ma se per lui le cose potrebbero andare meglio, le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per Serena questo sarà il colpo di grazia. Dopo aver tentato – anche con metodi piuttosto estremi – di fargli ricordare chi è lei, la donna deve rassegnarsi ad averlo perso per sempre. La distanza tra loro sembra oramai incolmabile.

Si riaccende la sete di vendetta di Pietro Abbate in Un Posto al Sole Anticipazioni 27 luglio 2021

Di Pietro Abbate sembravano essersi perse le tracce. Dopo il ritorno di Marina a Napoli, per lui le cose si sono davvero messe molto male. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che ora però la sua sete di vendetta pare essere destinata a combinare altri guai. Nonostante sia stato brutalmente picchiato da due balordi e sia malridotto, l'Abbate è pronto a tornare in pista per ottenere finalmente quello che vuole: distruggere Ferri e chiunque tenterà di proteggerlo. Ma cosa avrà in mente? Sicuramente i Cantieri tremeranno ancora! Intanto Marina, insospettita dal comportamento strano di Fabrizio, sta per scoprire in che guai si è cacciato il pastificio del Rosato.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella e Raffaele a confronto

Mentre continuano i problemi a casa Giordano – Ferri e sta per tornare l'incubo di Pietro Abbate, Ornella e Raffaele discutono sul loro diverso modo di interferire nella vita dei loro figli. Genitori sempre presenti, i due hanno dei comportamenti molto differenti. Se Ornella infatti sembra voler lasciare spazio ai “suoi bambini”, Raffaele ha dimostrato di volerli guidare sin troppo. Il Giordano ha soprattutto tartassato Diego, nella speranza che il ragazzo trovasse finalmente la sua strada.

Scopri le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 26 al 30 luglio 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.