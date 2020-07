Un Posto al Sole Anticipazioni 27 luglio 2020: Eugenio e Susanna, è amore?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Ecco cosa ci riserva l'Episodio del 27 luglio 2020.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 27 luglio 2020. Nelle trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, tra Susanna ed Eugenio cresce la sintonia e qualcuno, pensando che nasconda qualcosa in più rispetto a un solido rapporto lavorativo, potrebbe approfittarne. Intanto Rossella e Silvia hanno un violento scontro mentre Guido e Mariella dovranno affrontare un'altra insidiosa minaccia prima delle loro nozze.

Susanna ed Eugenio pericolosamente vicini in questa puntata di Un Posto al Sole del 27 luglio 2020

La lotta contro Tregara ha portato Eugenio ad allontanarsi sempre più da Viola. La Bruni è infatti infastidita dalla decisione del marito di occuparsi di una faccenda molto pericolosa, che potrebbe mettere a rischio la vita dei suoi familiari. Ma la caccia a Mariano riserva delle altre sorprese, dal risvolto romantico. Tra il Nicotera e Susanna si intensifica la confidenza e qualcuno, sospettando che dietro alla loro amicizia ci sia qualcos'altro, potrebbe approfittarne.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosella e Silvia in rotta di collisione

Il rapporto tra Silvia e Rossella è sempre stato speciale ma ora che la Graziani è ormai una donna, potrebbero esserci degli attriti. Le due infatti, sotto pressione per motivi diversi, entrano in collisione. Silvia capisce che sua figlia non è più una bambina e questa situazione sembra riuscire a farla riflettere su molte cose sia sul suo passato che sul suo futuro.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nuovi problemi per Guido e Mariella

Il ritorno inaspettato di Dolly ha scatenato un putiferio. Mariella è entrata subito in conflitto con la Salvetti ma per fortuna l'aria di festa sembra aver riportato la pace in casa Del Bue. Purtroppo però né Guido né la sua futura sposa possono dirsi fuori pericolo. Altri ostacoli alle nozze si presentano all'orizzonte e una nuova insidiosa minaccia rischia di rovinare il loro grande giorno.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.