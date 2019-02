Un Posto al Sole Anticipazioni 27 febbraio 2019: Adele fatica a trovare un appartamento in affitto

Nella puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 27 febbraio 2019, Elena è sempre più decisa a lasciare Valerio mentre Adele trova difficoltà nel prendere una casa in affitto. Renato si addormenta sul divano lasciando il telecomando nelle mani di Jimmy. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Elena è decisa a lasciare Valerio. La Giordano ha scoperto il tradimento del suo compagno e ora, nello stato di sconforto in cui è caduta, pensa di allontanarsi da casa. Marina sostiene questa decisione, sicura che una volta liberatasi dal Viscardi, sua figlia recupererà le forze e la tranquillità. Simona prenderà invece una decisione inaspettata. Intanto un'altra donna si cruccia per amore ma per una questione molto diversa.

Adele ha difficoltà a trovare una casa in affitto in questa puntata di Un Posto al Sole del 27 febbraio 2019

Adele ha lasciato finalmente la sua casa, separandosi definitivamente da Manlio. La ricerca di un nuovo alloggio in cui stare si rivela però molto più complesso di quanto si pensasse. La Picardi non si lascia però buttare giù; complice anche l'affetto dimostratole fin dall'inizio da Giulia, che la incoraggia a far valere i suoi diritti su suo marito. Adele ha fatto una scelta coraggiosa ma necessaria per ritrovare la sua felicità. A farne le spese è stata soprattutto sua figlia Susanna che ha scoperto un lato del carattere di suo padre di cui non immaginava l'esistenza.

Renato lascia incautamente incustodito il telecomando

A casa Poggi invece il piccolo Jimmy viene affidato a nonno Renato, che gli dovrà fare da babysitter per la serata. Il Poggi si addormenta però davanti al televisore, accoccolato sul divano, lasciando incustodito il telecomando. Cosa combinerà il tenero nipotino? Finirà nei guai o si realizzerà un divertente siparietto?

