Un Posto al Sole Anticipazioni 27 agosto 2021. Doppia Puntata: Silvia si confida con Mariella. Cos'ha deciso su Giancarlo?

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la doppia puntata del 27 agosto. Nell'episodio in onda su Rai3, Silvia decide di chiedere aiuto a Mariella. La Graziani deve decidere cosa fare con Giancarlo.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la doppia puntata del 27 agosto 2021. Nelle Trame dei due episodi in onda a partire dalle 20.15, Silvia è di ritorno dalla vacanze passate con Michele ed è consapevole di dover prendere, in fretta, una decisione su Giancarlo. La Graziani decide di confidarsi con Mariella ma l'Altieri non sa proprio cosa consigliare alla sua amica, spaventata di portarla su una strada sbagliata. Intanto Clara è ancora molto sconvolta per via della dichiarazione di Alberto mentre Patrizio ha deciso di impegnarsi ancora più seriamente nella sua relazione con la Curcio. Ma non sarà troppo tardi? Renato invece è furioso con Susanna, colpevole di aver causato un grosso danno nello studio di Niko mentre Jimmy pensa ancora a Cristina. Bianca infine si troverà ad affrontare un brutto momento.

Silvia si confida con Mariella in Un Posto al Sole 27 agosto 2021

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Silvia tornerà dalle vacanze con Michele. Per la Graziani arriverà il momento di fare i conti con i suoi sentimenti per Giancarlo. Sempre più divisa tra suo marito e il suo spasimante, stavolta la direttrice de Il Vulcano deciderà di confidarsi con Mariella. L'Altieri non saprà però come aiutare la sua amica. La situazione sarà molto particolare e la vigilessa avrà paura di dare consigli sbagliati alla cugina di suo marito. Ma Silvia deve per forza trovare una soluzione ai suoi problemi. Non può continuare a pensare a Giancarlo e a stare insieme a Michele. Per lei non sarà facile scegliere tra i due uomini ma presto scopriremo quale sarà il futuro di questo strambo triangolo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Patrizio pronto a riconquistare Clara

Alberto ha spiazzato Clara con una dichiarazione. Il Palladini è tornato alla carica con la sua ex compagna e spera che con questo colpo gobbo, riuscirà a riportarla dalla sua parte. E in effetti la ragazza sembra proprio colpita dalle sue parole, tanto da allontanarsi da Patrizio ogni giorno di più. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Giordano è però sempre più deciso a fare sul serio con lei. Più che mai certo dei suoi sentimenti, vuole rendere il loro rapporto ancora più forte e stabile. Ma Clara sarà d'accordo?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Renato contro Susanna

Nelle Anticipazioni di Un Posto per il doppio episodio di Un Posto al Sole in onda il 27 agosto, vedremo anche che Renato andrà su tutte le furie con Susanna. Il Poggi non ha perdonato la ragazza e ce l'ha ancora con lei per aver fatto naufragare le sue nozze con Niko. Il suo rancore aumenterà quando la Picardi commetterà un errore, causando un incidente allo studio. Riuscirà Niko a fare da tramite tra lei e suo padre e a riportare la pace? Negli episodi vedremo anche Jimmy alle prese con la sua cotta per Cristina mentre Bianca vivrà un momento molto difficile.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.