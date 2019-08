Un Posto al Sole Anticipazioni 27 agosto 2019: Silvia ha un piano per riunire Teresa e Otello

Anticipazioni TV

Otello e Teresa sembrano destinati a lasciarsi ma Silvia non perde le speranze e ha un piano per riunirli.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di martedì 27 agosto 2019, Alex deve ancora affrontare i suoi problemi familiari mentre Vittorio rientra dalla sua breve vacanza passata con suo padre. Silvia ha un piano per far rimettere insieme Teresa e Otello ma forse il suo intervento non basta a rasserenare gli animi. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda oggi alle 20.45 su Rai3.

Alex sempre più preoccupata per la famiglia nella puntata di Un Posto al Sole del 27 agosto 2019

Alex si trova ad affrontare dei problemi più grandi di lei e oltre a proteggere se stessa deve pensare anche alla sua sorellina. Mia è infatti troppo piccola per poter gestire le decisioni di sua madre e la presenza di suo padre, che ancora mette in difficoltà le sue figlie. A peggiorare la situazione potrebbe essere Vittorio. Il Del Bue non ha infatti ancora preso una decisione tra Alex e Anita e si spera che la sua breve vacanza con il padre, gli abbia aperto la mente.

Otello e Teresa in crisi ma Silvia interviene in Un Posto al Sole

Marina ha messo nei guai sia lei che suo padre. Desiderosa di risolvere il prima possibile la situazione in cui – incolpevole – si è trovato Arturo, ha compiuto un gesto troppo impulsivo e ora potrebbe aver perso la sua occasione per salvare il suo ritrovato genitore. Silvia intanto ha un piano ingegnoso per far rimettere insieme Otello e Teresa. I due coniugi sono lontani da troppo tempo e il Testa inizia a essere insofferente per l'assenza prolungata della moglie e neanche la vacanza a Indica ha messo pace tra marito e moglie. C'è bisogno d'altro. L'intervento di Silvia riuscirà a non far naufragare questa coppia oppure i due sono destinati a dirsi addio?

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45