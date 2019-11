Un Posto al Sole Anticipazioni 26 novembre 2019: Diego ricorda tutto!

Anticipazioni TV

Uno strano incontro al Vulcano scatenerà in Diego i ricordi della notte in cui è stato investito Aldo.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di martedì 26 novembre 2019, Diego fa uno strano incontro al Vulcano e comincia a ricordare cosa è capitato la notte dell'incidente di Aldo. Le difficoltà di Bianca portano Giulia e Angela allo scontro, che potrebbe mettere in pericolo la serenità di casa Boschi - Poggi. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Diego vicino alla verità in questa puntata di Un Posto al Sole del 26 novembre 2019

Dopo il patteggiamento, il ritorno alla normalità non è facile. Diego ce la sta mettendo tutta e l'intervento di Patrizio è stato di grande aiuto per il ragazzo, che piano piano sta ritrovando coraggio. Ma le cose potrebbero precipitare da un momento all'altro; il Giordano fa infatti uno strano incontro al Vulcano, che risveglierà in lui i ricordi sopiti di quella terribile notte, in cui Aldo è stato investito. Diego comincerà così a ricordare di non essere stato lui a metterlo sotto con la macchina. Ma come dimostrarlo ora?

Un Posto al Sole: Giulia e Angela l'una contro l'altra

Bianca continua ad avere problemi a scuola, con la nuova maestra. L'intervento di sua mamma non è servito a nulla, la Gagliardi non è disposta a nessun tipo di dialogo e la piccola Bianca è davvero in difficoltà. Angela e Franco tentano di escogitare un piano b ma Giulia, inaspettatamente, si oppone. La Poggi è infatti contraria alle idee della figlia e madre e figlia si troveranno l'una contro l'altra. Uno scontro che potrebbe rovinare l'equilibrio della famiglia Poggi – Boschi. Intanto Guido, indispettito dalle recriminazioni di Catello, si prenderà carico di una difficile rivelazione.

