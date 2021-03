Un Posto al Sole Anticipazioni 26 marzo 2021: La vita di Filippo è appesa a un filo...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 26 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Filippo e Serena sono sconvolti dai risultati degli esami. Ora devono decidere in fretta cosa fare.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 26 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, ai Cantieri la situazione sta diventando esplosiva. La presenza di Franco ha scatenato gli operai dei Flegrei e il Boschi trova qualche difficoltà nello svolgere il suo ruolo di addetto alla sicurezza. Filippo e Serena sono sconvolti dai risultati degli esami e devono decidere cosa fare. Cerri invece è pronto a organizzare un pranzo con Bruno e Morgana ma il risultato dell'evento è incerto. Gli imprevisti sono dietro l'angolo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: I Cantieri in rivolta contro Franco

Roberto e Franco sono alleati. Il Ferri ha deciso di lasciare al Boschi il compito di occuparsi della sicurezza della sua azienda. L'obiettivo è quello di scoprire chi sta sabotando i Flegrei, coglierlo sul fatto ed “eliminarlo”. Franco ha accettato l'incarico, sicuro di riuscire a portare a termine il suo compito ma le cose potrebbero non andare come previsto. Gli operai dell'azienda nautica hanno accolto con un certo fastidio la presenza di un estraneo tra i loro corridoi e hanno intenzione di rendergli la vita molto difficile. Insomma, la caccia al nemico dei Cantieri si fa sempre più interessante e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che qualcuno dal passato potrebbe tornare per riportare la pace.

La vita di Filippo è appesa a un filo nella puntata di Un Posto al Sole del 26 marzo 2021

Filippo sta male, ormai è cosa certa. Dopo il suo spaventoso svenimento, il Sartori è corso immediatamente a fare della analisi. I suoi strani mal di testa nascondo una realtà ben più grave di quella che aveva pensato. I risultati degli esami hanno evidenziato una grave anomalia e il dottor Volpicelli ha confermato che si tratterà di un lungo e difficile percorso verso la guarigione. Serena e suo marito devono decidere in fretta cosa fare. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Filippo e Serena sceglieranno di partire per Milano, in un centro specializzato, per scoprire le eventuali cure da seguire. Il loro viaggio potrebbe sconvolgere totalmente la vita degli abitanti di Palazzo Palladini e cancellare, almeno per il momento, la felicità del bambino in arrivo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cerri pronto a riconquistare Bruno ma...

Dopo le lezioni di Bon Ton di Cotugno, Cerri è pronto a stupire Bruno e sua sorella Morgana con un pranzo. Sasà ha organizzato tutto a casa di Coty e spera che tutto vada per il meglio. Eppure qualcosa – come era prevedibile – non andrà secondo i piani. Un evento imprevisto metterà in seria difficoltà Salvatore, sempre più convinto che ci sia una congiura contro di lui e contro il suo amore per Sarti. Ma di cosa si tratterà stavolta? C'entrerà ancora Bice e le sue idee per fare da Cupido a suo fratello?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 22 al 26 marzo 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.