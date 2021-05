Un Posto al Sole Anticipazioni 26 maggio 2021: Lara fa il doppio gioco e affila le armi contro Marina

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 26 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3 vedremo che Lara è decisa a fare il doppio gioco pur di non cedere il suo posto a Marina.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 26 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Marina è tornata a Napoli e intende mettere Pietro con le spalle al muro. La Giordano lo fronteggia personalmente mentre Roberto deve ancora riprendersi dalla sconfitta e leccarsi le ferite. Lara è però insofferente. Il ritorno della sua acerrima rivale la mette sull'attenti ed è intenzionata a fare il doppio gioco per non perdere terreno. Intanto Silvia, nonostante sia intrigata dalla corte delicata e appassionata di Giancarlo, vuole salvare il suo matrimonio con Michele.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina è tornata per vincere!

Marina è tornata ai Cantieri! La Giordano è furiosa e Pietro Abbate è nel suo mirino. La Signora di Upas è pronta a riprendersi ciò che è suo e a sotterrare – forse solo momentaneamente – l'ascia di guerra con Roberto. C'è qualcosa di ben più importante in ballo: salvare l'azienda. E appena arrivata, Marina affila i coltelli pronta ad affrontare personalmente Pietro Abbate e a metterlo con le spalle al muro. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che escogiterà un piano non solo per risollevare le sorti dell'azienda ma anche per liberarsi delle presenza ingombrante dell'Abbate e del suo nuovo alleato, Alberto Palladini. La sfida è aperta ma anche un'altra donna sta limando le sue unghie aguzze e stavolta non intende essere messa da parte, nemmeno per un secondo!

Lara fa il doppio gioco e affila le armi contro Marina, in Un Posto al Sole Anticipazioni 26 maggio 2021

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Lara non vedrà di buon occhio il ritorno di Marina a Napoli. Era prevedibile che la Martinelli non avrebbe accettato di dover dividere i suoi spazi con una presenza ingombrante come quella della Giordano e ora che la Signora di Upas sta per riprendere in mano le redini dell'azienda, le cose si faranno ancora più complicate. Lara non vorrà essere messa in un angolo neanche per un secondo e la vedremo pronta a fare il doppio gioco pur di assicurarsi un posto ai Flegrei e nel cuore di Roberto. Si prospetta una sfida interessante tra queste due donne ma stavolta Marina non ha nulla da perdere. E sì sa, quando Marina Giordano ha in mente qualcosa... la porta a termine!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia vuole salvare il suo matrimonio con Michele

L'arrivo di un nuovo cliente a Il Vulcano ha rivoluzionato la vita di Silvia. Non più abituata a ricevere avances e a essere corteggiata, la Graziani non può certo nascondere di essere lusingata dalle parole e dal comportamento di Giancarlo ma non vuole assolutamente cedere. È infatti convinta che il suo rapporto con Michele vada salvato a ogni costo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci hanno già rivelato dei problemi personali che il Saviani ha dovuto affrontare al suo ritorno a Napoli ma ancora non ci raccontano se, e quando, Michele tornerà a essere vispo e pimpante come un tempo. In ballo non c'è solo la sua carriera ma anche il suo matrimonio. Le ansie e le tensioni in famiglia – con Rossella a Indica – stanno mettendo a dura prova la loro serenità famigliare... e stavolta potrebbe essere per sempre!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.