Un Posto al Sole Anticipazioni 26 maggio 2020, replica: Filippo e Greta uniti contro Roberto

Un Posto al Sole Anticipazioni puntata del 26 maggio 2020, ecco cosa succede nelle Trame dell'episodio di domani: Roberto si disinteressa della gravidanza di Greta ma lei può contare sull'aiuto di Filippo.

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata di domani – martedì 26 maggio 2020 – Guido accetta di rinunciare a Loredana pur di far ritirare a Virgilio la sua ingente richiesta di risarcimento danni. Roberto intanto si disinteressa completamente alla gravidanza di Greta e lascia che la ragazza se la cavi da sola. Per fortuna la Fournier può contare sull'aiuto di Filippo, che già una volta le ha offerto un valido sostegno per affrontare Ferri. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Guido scende a compromessi con Virgilio in questa puntata di Un Posto al Sole del 26 maggio 2020

La competizione tra Guido e Virgilio si fa sempre più serrata. Il Del Bue si è messo contro un osso davvero duro e neanche l'intervento di Arianna e Andrea sembra essere stato risolutivo. Non c'è quindi altro modo per fermare l'imprenditore, se non quello di rinunciare a Loredana. Un vero colpo al cuore per il buon vigile che, nella barista, aveva finalmente trovato l'amore. Che Guido abbia davvero deciso di non combattere più per riprendersi la “sua” donna o c'è ancora speranza che il Pergolesi e la Landi riescano a fermare il loro ormai nemico comune?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Filippo unico sostegno di Greta

Roberto ha deciso di lasciar perdere la sua vendetta nei confronti di Greta e di procedere per vie legali. Non solo le ha presentato istanza di divorzio ma le ha promesso che, una volta nato il loro bambino, lotterà per avere la sua custodia. Per il momento però il Ferri non vuole saperne nulla e si disinteressa completamente alla gravidanza di sua moglie. La Fournier è ormai sola con se stessa se non fosse per Filippo. Il ragazzo ha aggredito suo padre e l'ha costretto a fare i conti con se stesso e con le sue decisioni.

