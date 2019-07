Un Posto al Sole Anticipazioni 26 luglio 2019: Serena confessa di non volere un altro figlio

Anticipazioni TV

Serena confessa a Filippo di non volere altri figli mentre Vittorio si sente sempre più schiacciato tra la famiglia di Alex e sua madre.

Nelle trame della puntata di Un Posto al Sole di venerdì 26 luglio 2019, Vittorio si sente sempre più ingabbiato tra sua madre e la situazione familiare complessa di Alex mentre Serena affronta Filippo, rivelandogli fuori dai denti di non volere un secondo figlio. Marina invece affronta Arturo dopo aver chiesto una consulenza all'avvocato Leone. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Vittorio sotto stress in questa puntata di Un Posto al Sole del 26 luglio 2019

Vittorio ha fatto un inaspettato incontro al Vulcano, che è riuscito a fargli capire l'intricata storia familiare di Alex. Mia, ferita per lo schiaffo ricevuto, continuerà a dare il suo bel da fare a sua sorella maggiore mentre il Del Bue, schiacciato dalle tensioni subite dalla sua fidanzata e pressato dalla sua stessa mamma, finirà per dare l'impressione di sentirsi sempre più ingabbiato. Che questa situazione risolva i suoi dubbi e lo faccia tornare tra le braccia di Anita?

Serena non vuole altri figli

Marina ha deciso di combattere per riabilitare il nome di suo padre. È per questo che ha chiesto la consulenza dell'avvocato Leone. Ma tornata a casa, si troverà a dover affrontare Arturo, deciso a lasciarsi andare e ad arrendersi alla sua malattia. Filippo e Serena intanto si godono i primi successi del chartering turistico e la loro gita in barca – con Irene affidata al suo nonno – sitter – ha dato brio al loro amore. Serena ha però una confessione da fare al marito. Non ha intenzione di avere un altro figlio. La Cirillo ammette di non sentirsela, almeno per il momento.

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45