Un Posto al Sole Anticipazioni 26 giugno 2019: Il lato oscuro di Leonardo spaventa Serena

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 26 giugno 2019, mentre Marina vive un momento di fragilità, Serena scopre un lato oscuro della vita di Leonardo. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

La fragilità di Marina nella puntata di Un Posto al Sole del 26 giugno 2019

Marina si è trovata a combattere da sola contro Alberto Palladini, ormai in rapida ascesa nella sua azienda. La Giordano frustrata a causa del lavoro e soprattutto provata per l'assenza di sua figlia Elena e della nipote Alice, vive un momento di grande fragilità. Gestire i Cantieri da sola e scoprire che i suoi dipendenti non hanno per lei stima, è stato un duro colpo per una donna come lei che, con il suo fascino è sempre riuscita a ottenere ciò che desiderava.

Serena scopre il lato oscuro di Leonardo

Leonardo ha invitato Serena e Irene a fare una gita in barca insieme a lui. La giornata cominciata con i miglior auspici, si è trasformata in un incubo per la Cirillo, che ha scoperto il lato oscuro di Leonardo. Cosa le avrà raccontato il sosia di Tommaso, tanto da farla rabbuiare? Intanto i genitori di Nadia sono arrivati in Italia e gli amici di Renato cercano di aiutarlo per riuscire a conquistare la fiducia dei suoceri. Organizzeranno un piano per appianare le divergenze tra i tre ma funzionerà?

Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3